Dziś (wtorek, 5 lipca) w kraju

Dziś jest poniedziałek, sto osiemdziesiąty szósty dzień roku. Wschód słońca o godz. 4.25, zachód o 20.56. Imieniny obchodzą: Karolina, Antoni, Cyryl i Marta.

422 lata temu kanclerz wielki koronny i hetman Jan Zamoyski wystawił akt fundacyjny Akademii Zamojskiej, ustalający jej organizację, uposażenie i program nauczania.

141 lat temu w Brzęczkowicach (dzielnica Mysłowic) urodził się August Hlond, kardynał, prymas Polski w latach 1926-1948.

87 lat temu w Borysławiu urodził się Szewach Weiss, izraelski polityk, dyplomata, profesor nauk politycznych, przewodniczący Rady Instytutu Pamięci Yad Vashem, w latach 1992-1996 przewodniczący Knesetu, ambasador Izraela w Polsce (2000-2003).

87 lat temu w Warszawie urodził się Krzysztof Szmagier, reżyser filmowy, twórca seriali "Przygody psa Cywila" i "07 zgłoś się".

79 lat temu po śmierci gen. Władysława Sikorskiego funkcję premiera rządu RP na uchodźstwie objął Stanisław Mikołajczyk; Naczelnym Wodzem mianowany został gen. Kazimierz Sosnkowski.

76 lat temu w Paryżu po raz pierwszy zaprezentowano strój bikini - dwuczęściowy damski kostium kąpielowo-plażowy, zaprojektowany przez francuskiego inżyniera Louisa Rearda.

57 lat temu w Warszawie urodziła się Małgorzata Walewska, śpiewaczka operowa, mezzosopranistka, dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari.

44 lata temu w rejonie miasta Arkałyk w Kazachstanie wylądował Mirosław Hermaszewski - jedyny Polak, który odbył lot w kosmos; leciał na pokładzie statku kosmicznego "Sojuz 30".

29 lat temu w Polsce wszedł w życie podatek od towarów i usług - VAT.

Dziś przed południem Ministerstwo Edukacji i Nauki i Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłoszą ogólnopolskie wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych.

Dziś też od godziny 8.30, wszyscy maturzyści będą mogli sprawdzić swoje indywidualne wyniki w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU - stworzonym na zlecenie resortu edukacji, który pozwala sprawdzać wyniki egzaminów państwowych. Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które maturzyści otrzymali od dyrektorów szkół.

Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mieli jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Maturzyści musieli też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogli przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

W tym roku, po raz pierwszy, absolwenci 4-letniego technikum oraz absolwenci branżowej szkoły II stopnia, nie mieli obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Podobnie jak w ubiegłym roku nie było obowiązkowych egzaminów ustnych. Zdawali je tylko ci maturzyści, którzy potrzebują wyniku z egzaminu ustnego przy rekrutacji na uczelnie za granicą.

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia; w przypadku przedmiotów do wyboru zdawanych na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego. Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki w sierpniu. Maturzysta, który nie zdał więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok.

Prezydent Andrzej Duda spotka się dziś z mieszkańcami powiatu lipskiego (woj. mazowieckie). Na początku czerwca, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią Covid-19, prezydent powrócił do spotkań z lokalnymi społecznościami - odwiedził wówczas Olesno w województwie opolskim.

Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak zatwierdzi dziś w Hucie Stalowa Wola umowę na dostawę systemów wieżowych zintegrowanych z transporterami Rosomak.

Umowa przewiduje dostarczenie polskiej armii 70 wyposażonych w zdalne sterowanie wież, które przeznaczone będą do zamontowania na kołowych transporterach opancerzonych Rosomak. Wyposażone w armatę Bushmaster Mk.44S, wyrzutnię pocisków przeciwpancernych SPIKE-LR oraz 7,62 mm karabin maszynowy UKM-2000C wieże wyprodukuje konsorcjum zakładów Huta Stalowa Wola S.A i WB Electronics S.A. Dostawy zaplanowane są na lata 2024-27.

