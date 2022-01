Dziuba i Motylow: nie wiedzieliśmy o wyjeździe delegacji NIK na Białoruś

Nie byliśmy informowani o grudniowym wyjeździe delegacji NIK na Białoruś - powiedzieli wiceprezesi NIK: Tadeusz Dziuba i Małgorzata Motylow podczas poniedziałkowego posiedzenia sejmowej komisji ds. kontroli państwowej.

Oboje wiceprezesi zostali zapytani czy wiedzieli o wyjeździe do Mińska. I Dziuba, i Motylow oświadczyli, że nie zostali o nim poinformowani. "Nie miałem żadnej wiedzy" - powiedział wiceszef NIK. Dziuba zwrócił uwagę, że na polsko-białoruskiej granicy toczy się wojna, wypowiedziana nam przez wschodniego sąsiada. Podkreślił zarazem, iż Najwyższy Organ Kontroli nie jest odpowiednikiem naszej NIK. "To jest instytucja, która ma uprawnienia śledcze, uprawnienia do działalności operacyjnej; to jest instytucja wykorzystywana do walki z opozycją, także zresztą z mniejszością polską na Białorusi. To jest instytucja de facto podległa prezydentowi, a więc raczej przypomina organ władzy państwowej, a nie niezależny organ kontroli" - powiedział Dziuba.

Ocenił, że "ci, którzy organizowali" grudniowy wyjazd, "najwyraźniej o tym zapomnieli". "(Najwyższy Organ Kontroli) jest organem represji, a (Białoruś) toczy z nami wojnę, więc NIK, organizując taki wyjazd, daje moim zdaniem sygnał wszystkim zainteresowanym, że w państwie polskim są instytucje, które akceptują ten stan rzeczy - stan agresji na Polskę" - uznał Dziuba.

Według niego fakt, iż ani on, ani Motylow nie zostali poinformowali o grudniowym spotkaniu w Mińsku, świadczy o braku kolegialnego zarządzania w NIK, co - jak dodał - jest sprzeczne z konstytucją i ustawą o Najwyższej Izbie Kontroli.

Małgorzata Motylow potwierdziła, iż nie została poinformowana o planach spotkania z Najwyższym Organem Kontroli Białorusi. "Nie byłam poinformowana w żaden sposób przez pana prezesa (Banasia), ani na spotkaniach ścisłego kierownictwa, na które ja jestem zapraszana, a pan prezes Dziuba nie. Również na posiedzeniu kolegium (NIK) nie było takiej informacji, a była do tego okazja, bo posiedzenie kolegium odbywało się 15 grudnia 2021 roku" - powiedziała Motylow.

Marian Banaś ripostował, że zgodnie z art. 13 ustawy o Najwyższej Izby Kontroli, NIK kieruje prezes. "I to do niego należy podejmowanie decyzji, jeśli chodzi o organizację między innymi wyjazdów" - dodał szef NIK.

W grudniu PolsatNews.pl podał, że delegacja NIK pojechała do Mińska na rozmowy z białoruskim odpowiednikiem Izby - Najwyższym Organem Kontroli; miały one dotyczyć sytuacji w Puszczy Białowieskiej. Na czele delegacji stał szef podlaskiej delegatury NIK, a w jej skład wchodził m.in. syn prezesa Jakub Banaś. Rzecznik NIK Łukasz Pawelski pytany wówczas przez PolsatNews.pl, czy wizyta delegacji NIK na Białorusi i współpraca instytucjonalna jest właściwym działaniem w sytuacji kryzysu dyplomatycznego między Polską i Białorusią, nie chciał komentować sprawy. Jak podał portal, rzecznik zaznaczył, że wizyta w Mińsku odbywa się w ramach standardowej współpracy międzynarodowej.

W odpowiedzi na te doniesienia marszałek Sejmu Elżbieta Witek zażądała od prezesa NIK Mariana Banasia pilnych wyjaśnień.