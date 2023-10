E. Gelert (PO): powinniśmy przyjąć unijne mechanizmy

Jeżeli weszliśmy do Unii Europejskiej i jesteśmy w niej, powinniśmy również przyjąć mechanizmy, które w Unii panują, a więc mechanizmy solidarnościowe, także pakt migracyjny - mówiła we wtorek w Polskim Radiu 24 Elżbieta Gelert (PO).

Posłanka PO Elżbieta Gelert pytana była w Polskim Radiu 24 o stanowisko w sprawie paktu migracyjnego UE. "Jeżeli weszliśmy do Unii Europejskiej i jesteśmy w niej, powinniśmy również przyjąć mechanizmy, które w Unii panują, a więc mechanizmy solidarnościowe, także pakt migracyjny" - odparła.

"Jeżeli taki mechanizm będzie dotyczył wszystkich krajów, tak samo powinien dotyczyć też i Polski. Jeżeli nie chcemy przyjmować migrantów, musimy wtedy płacić odszkodowanie, o czym też było mówione wcześniej. Nie widzę, żeby to było jakieś zalewanie migrantami akurat naszego kraju" - dodała posłanka PO.

Posłanka PiS Elżbieta Zieleńska oceniła natomiast, że "Unia Europejska w wielu swoich decyzjach, na wielu płaszczyznach, absolutnie nie zachowuje się solidarnie".

"Widać to także na przykładzie nielegalnych migrantów. Na Lampedusę przybywają kolejne łodzie, a premier Włoch słyszy, że Niemcy nie przestaną finansować organizacji, które tych imigrantów po prostu przywożą. Wiemy, że jest to połączone ze zorganizowaną przestępczością (…). Ta solidarność powinna być wyrażona, i to robili Polacy, w kwestii pomocy uchodźcom z Ukrainy. My, jako Polacy okazaliśmy tę solidarność wobec drugiego człowieka, ale kiedy przyszło do solidarności z Polską, z tym że przez nasze granice przeszło kilka milionów osób, to wówczas struktury unijne tej solidarności nie okazały" - zaznaczyła Zielińska.

Polskie Radio 24 przypomniało, że pakt migracyjny określa warunki wdrożenia procedur nadzwyczajnych i liczby migrantów do przyjęcia przez państwa członkowskie oraz opłat za każdą osobę w przypadku odmowy.