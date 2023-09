E. Leniart: zebraliśmy prawie 60 tys. podpisów pod listami kandydatów

Dzisiaj odbyła się rejestracja w Państwowej Komisji Wyborczej listy kandydatów do Sejmu w okręgu nr 23 oraz do Senatu z okręgów 54, 55 i 56 - poinformowała we wtorek na konferencji prasowej w Rzeszowie pełnomocnik PiS okręgu 56, wojewoda podkarpacki Ewy Leniart. Dodała, że pod listami zebranych zostało prawie 60 tys. podpisów.

Wojewoda podkreśliła, że samo zbieranie przebiegało sprawnie, "za co jesteśmy wdzięczni". "Ten proces zbierania podpisów jeszcze trwa. Zebrane podpisy, które wpłyną od dzisiaj również przekażemy do PKW" - powiedziała.

Leniart, która kandyduje do Sejmu z trzeciego miejsca, podkreśliła, że tak duża liczba podpisów jest wyrazem poparcia dla rządu Zjednoczonej Prawicy. "Mieszkańcy regionu bardzo pozytywnie odnoszą się do naszych działań, tak właśnie odbieramy tę liczbę podpisów. W czasie zbierania podpisów zachęcałam, aby poznawać każdego dnia, do 9 września br. włącznie, nasz program wyborczy, który zostanie przedstawiony w całości w najbliższą sobotę" - stwierdziła Leniart.

W sejmowym okręgu nr 23 (rzeszowsko-tarnobrzeskim) liderem listy jest minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, na drugim miejscu znalazł się sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski, a na trzecim Leniart.

Na kolejnych miejscach są m.in. wiceminister infrastruktury Rafał Weber, na liście znaleźli się też wszyscy dotychczasowi posłowie m.in. Jan Warzecha, Zbigniew Chmielowiec. Kandyduje również wicemarszałek zarządu województwa Ewa Draus, członek zarządu województwa Stanisław Kruczek oraz przewodniczący rady wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność Jerzy Bednarz.

W okręgu nr 23 przyznawanych jest 15 mandatów poselskich, w poprzednich wyborach PiS zdobyło 10 z nich.

Na terenie tego okręgu są również trzy jednomandatowe okręgi senatorskie. O mandat senatora w okręgu nr 54, obejmującym m.in. Stalową Wolę z listy PiS ubiegać się będzie dotychczasowa senator Janina Sagatowska.

W okręgu nr 55 m.in. obejmującym powiat dębicki o reelekcję ubiegał się będzie Zdzisław Pupa.

Natomiast w okręgu nr 56, który obejmuje m.in. powiat łańcucki i rzeszowski wystartuje Józef Jodłowski. Dotychczasowy senator PiS z tego okręgu Stanisław Ożóg zrezygnował z kandydowania.

W poprzednich wyborach PiS zdobyło mandat senatorski we wszystkich okręgach Podkarpacia.

Referendum to święto demokracji czy propaganda PiS? Zrobiliśmy na ten temat debatę. Zobaczcie

Programy socjalne – rozdawnictwo czy obowiązek? Zobacz naszą debatę

Czy Polaków czeka droga zima? Mamy na ten temat debatę. Zobaczcie