E. Witek: chcemy pokazać, że można wspólnie z Polakami budować pewną, bezpieczną przyszłość

Chcemy pokazać, że można wspólnie z Polakami budować pewną, bezpieczną przyszłość. Mamy wszystko, co potrzeba, żebyśmy mogli bezpiecznie i szczęśliwie żyć w naszej ojczyźnie. A przy tym mamy wspaniałą historię - powiedziała w sobotę w Tarnobrzegu (woj. podkarpackie) marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Podczas spotkania z mieszkańcami powiatu tarnobrzeskiego marszałek Sejmu podkreśliła, że "PiS od 2015 r. pokazało, że jednak w polityce można być wiarygodnym i dotrzymywać słowa". "Chcieliśmy, żeby ludzie się przekonali, że czas kampanii wyborczej to nie są obietnice puste, czcze. Już w trakcie kampanii mieliśmy projekty ustaw, które natychmiast zaczęliśmy wdrażać, kiedy tylko przejęliśmy władzę. Dzisiaj bardzo wielu polityków jeździ po kraju, spotyka się z wyborcami. Oglądam te spotkania i ze zdziwieniem otwieram coraz szerzej oczy, bo zastanawiam się, jak długo, często, intensywnie można kłamać w żywe oczy" - powiedziała.

Marszałek Sejmu zapewniła, że chciałaby "dyskutować na programy". "Ale z największą partią opozycyjną nie mamy o czym dyskutować, ponieważ PO programu nie miała - kiedyś go szukała i nie znalazła - i w dalszym ciągu nie ma. Ale co się udało PO? Zwróćcie państwo uwagę, dziś w przestrzeni medialnej nikt już PO o program nawet nie pyta. Dlaczego? Bo jeżeli nie ma się żadnych propozycji dla obywateli, to na czym można zyskać? Na czym PO opiera swoją kampanię wyborczą? Na najniższych, podłych instynktach. Na obrażaniu ludzi na pozbawianiu ich godności, czci" - oceniła.

Witek przekonywała, że PiS nie chce siać nienawiści. "Chcemy pokazać, że można wspólnie z Polakami budować pewną, bezpieczną przyszłość. Polska jest krajem dużym, lezącym w sercu Europy, krajem, który jest bogaty. Mamy morze, jeziora, lasy - wielkie dobrodziejstwo - surowce, złoża mineralne, naturalne. Naprawdę mamy wszystko, co potrzeba, żebyśmy mogli bezpiecznie i szczęśliwie żyć w naszej ojczyźnie. A przy tym mamy wspaniałą historię, silne korzenie i, co najważniejsze, my się tych korzeni trzymamy. I to jest nasza wielka wartość" - stwierdziła.

Marszałek Sejmu podziękowała "wszystkim, którzy pilnują tych korzeni, którzy o nie dbają, pamiętają o przeszłości". "Oczywiście, że patrzymy w przód. Nie rozpamiętujemy bez przerwy tego, co było. To nie o to chodzi. Ale żeby budować dobrą, bezpieczną, przyjazną dla nas wszystkich przyszłość, trzeba wiedzieć, skąd się wzięliśmy, jaką mieliśmy historię, ile świat - nie tylko Europa, ale świat - zawdzięcza Polakom na przestrzeni wieków" - zwróciła uwagę.