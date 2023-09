E. Witek: we wrześniu nie będzie dodatkowego posiedzenia Sejmu

We wrześniu nie będzie już posiedzenia Sejmu; to jest naprawdę sam szczyt kampanii wyborczej, trudno byłoby zebrać parlamentarzystów - powiedziała w środę marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Witek udaje się w środę z trzydniową wizytą do Włoch i Watykanu; przed wylotem z kraju była pytana przez dziennikarzy, czy we wrześniu odbędzie się dodatkowe posiedzenie Sejmu, szczególnie, że część ustaw, które z Sejmu trafiły do Senatu, zostały przez tę izbę odrzucone.

"Jeżeli chodzi o wrzesień, nie będzie posiedzenia. To jest naprawdę sam szczyt kampanii (wyborczej), więc trudno byłoby zebrać parlamentarzystów, bo każdy prowadzi tę kampanię. Natomiast jeśli chodzi o te ustawy, tam jest projekt obywatelski, on nie ulega dyskontynuacji, czyli będzie kontynuowany w kolejnej kadencji, nic się złego z tą ustawą się nie stanie, ona na pewno w z powrotem wróci" - powiedziała Witek.

Pod koniec ubiegłego miesiąca Sejm dokończył przerwane w połowie sierpnia posiedzenie. Był to - zgodnie z harmonogramem prac izby - ostatni zaplanowany dzień obrad Sejmu IX kadencji, chociaż marszałek izby zawsze ma prawo zwołać nadzwyczajne posiedzenie.

W ubiegłym tygodniu Senat odrzucił nowelizacje ustaw: o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i Prawo oświatowe, która ma wprowadzić zmiany w zakresie prowadzenia w szkołach i przedszkolach zajęć przez organizacje i stowarzyszenia, w tym zabronić prowadzenia ich przez organizacje, które promują "zagadnienia związane z seksualizacją dzieci".

Ten ostatni projekt jest inicjatywą obywatelską "Chrońmy dzieci". Nowela ustawy Prawo oświatowe ma wprowadzić zmiany w zakresie prowadzenia działalności w szkole i placówce przez stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki. W uzasadnieniu projektu nowelizacji wskazano, że zmiany te "mają na celu wzmocnienie pozycji i głosu rodziców oraz ich przedstawicieli w społecznym organie szkoły (radzie rodziców) w zakresie skutecznego sprzeciwiania się niepożądanym treściom kierowanych do ich dzieci przez stowarzyszenia lub inne organizacje".

Nowelizacja ustawy Prawo oświatowe powinna teraz wrócić do Sejmu. W przypadku ustaw i projektów ustaw, które nie przeszły całej ścieżki legislacyjnej, a są inicjatywą obywatelską, nie obowiązuje zasada dyskontynuacji wraz z zakończeniem kadencji parlamentu. Oznacza to, że projekt "Chrońmy dzieci" będzie przedmiotem prac parlamentu, który zostanie wyłoniony w październikowych wyborach. W nowo wybranym parlamencie procedowanie obywatelskiego projektu rozpocznie się od początku.