"Economist": Zachód życzy Ukrainie sukcesu w kontrofensywie, ale nie wie, jak ona się zakończy

Zachód życzy Ukrainie sukcesu w kontrofensywie, jednak niewiele osób wie, kiedy się ona rozpocznie, ani kiedy się zakończy - napisał tygodnik "Economist" na swoim portalu.

Ukraińska kontrofensywa ma się rozpocząć w najbliższym czasie, lecz niemal nikt nie zna bliższych szczegółów. Jedynie pięć osób wie wszystko o planowanej operacji - zauważył "Economist", powołując się na słowa szafa Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksija Daniłowa.

12 kwietnia brytyjski wywiad wojskowy poinformował, że Rosja zakończyła budowę trzech linii obronnych wzdłuż 120-kilometrowego odcinka frontu w obwodzie zaporoskim w oczekiwaniu na ukraińską ofensywę w kierunku Melitopola. Wyzwolenie Melitopola pomoże Ukrainie przerwać most lądowy między okupowaną częścią Donbasu a Krymem - zaznaczył "Economist".

Ukraińska armia prowadzi obecnie głównie działania następujące jedno po drugim - najpierw ostrzał artyleryjski, potem ofensywa lądowa, a powinny być to działania skoordynowane - zwrócił uwagę Franz-Stephan Gadi, analityk wojskowy. Dodał, że wynika to z mało elastycznych dowódców wykształconych jeszcze w systemie sowieckim i braku właściwych szkoleń. Poprawa ukraińskiego dowodzenia i kontroli była priorytetem szkolenia ukraińskich dowódców wysokiego szczebla, które odbyły się niedawno w Niemczech - poinformował tygodnik.

Termin ofensywy jest też niepewny ze względu na czynnik pogodowy; we wschodniej części Ukrainy teren może pozostawać podmokły aż do początku maja. Zachodni analitycy wyrażają też pogląd, że jedna trzecia ukraińskich brygad, pomimo otrzymywania sprzętu z zachodu, może nie być w pełni wyposażona i wyszkolona przed kontrofensywą, co może ułatwić siłom rosyjskim ich ewentualne odparcie.

"Zachodni urzędnicy zaznajomieni z przygotowaniami Ukrainy nie są pewni, jak sprawy się zakończą. Ukraińcy mogą rozpocząć kontrofensywę jedynie, jeżeli będą pewni zwycięstwa. Rosjanie mogą skupić się na zwabieniu nacierających wojsk ukraińskich do "stref śmierci", gdzie chcą nakryć je zmasowanym ogniem artyleryjskim - pisze "Economist", dodając, że możliwa jest też sytuacja przeciwna. Przełamanie rosyjskiej obrony może sprawić, że ukraińska armia stanie u wrót Krymu, co umożliwi jej zaatakowanie tamtejszych baz i portów, a w konsekwencji odcięcie rosyjskich statków od Morza Azowskiego.