Edukację czekają poważne zmiany? To ona może zastąpić Przemysława Czarnka

Podwyżki dla nauczycieli, zatrzymanie kryzysu kadrowego i rozpoczęcie długotrwałej odbudowy prestiżu nauczyciela - to kluczowe wyzwania stojące przed przyszłym ministrem edukacji – przynajmniej zdaniem Agnieszki Dziemianowicz-Bąk z Lewicy, która typowana jest na to stanowisko.

To właśnie ona jest typowana na nową szefową resortu edukacji. - Chcę uczestniczyć w naprawie szkoły po Przemysławie Czarnku – mówi w rozmowie z portalem wp.pl Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy.

Będą skokowe wzrosty wynagrodzeń dla nauczycieli?

Jej pomysły to szybkie, skokowe wzrosty wynagrodzeń dla nauczycieli, a wszelkie zmiany muszą odbywać się w konsultacji ze środowiskiem nauczycielskim.

- Ogromnym wyzwaniem jest też przeciwdziałanie kryzysowi zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży. Potrzebne jest zwiększenie zatrudnienia - faktycznego, a nie papierowego - psychologów w szkole, ale i wzmocnienie ich kwalifikacji (…). Poprzez - znowu - wzrost wynagrodzeń dla specjalistów (...) – podkreśla posłanka Lewicy w wywiadzie dla wp.pl.

Zdaniem Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, istotna jest też kwestia podstawy programowej, która powinna być dostosowana do wyzwań współczesności. - Nad tym chciałabym, żebyśmy - jako przyszła koalicja - pracowali przede wszystkim w porozumieniu ze środowiskiem eksperckim i oświatowym. Żeby zmiany, jakie będą wprowadzane, były zmianami akceptowanymi, zaplanowanymi i wprowadzanymi na długo, a nie odkręcanymi co chwilę – mówi.

I dodaje: - Co minister, to rewolucja, a polska szkoła tej rewolucji nie potrzebuje. Potrzebujemy za to wprowadzenia zasady, że planujemy zmiany w edukacji nie na czas jednej kadencji, ale pokolenia, całego cyklu edukacyjnego.

Koniec z lekcjami religii w szkołach? "Świeckie państwo to też świecka szkoła"

Jak zaznacza posłanka, co roku 2 md zł trafiają z budżetu państwa na pensje księży i katechetów.

- Lewica stoi na stanowisku, że świeckie państwo to też świecka szkoła. Naszym zdaniem, jako Lewicy, te lekcje religii nie powinny się w szkole w ogóle odbywać. Ale ponieważ w przyszłej koalicji są różne stanowiska, to wiemy, że na dziś trzeba zacząć od sprawy najbardziej oczywistej. Od kwestii ograniczenia finansowania lekcji religii w szkole. (…) Dla nas priorytetem są pełne brzuchy dzieci, a nie wynagrodzenia dla księży i katechetów – mówi.

