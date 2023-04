EEC 2023: jak chronić infrastrukturę krytyczną?

Bezpieczeństwo infrastruktury stało się wraz z wybuchem wojny w Ukrainie niezwykle ważnym zagadnieniem.

Od wybuchu wojny w Ukrainie, coraz więcej mówimy o bezpieczeństwie infrastruktury krytycznej. Czym jest infrastruktura krytyczna i jak ją powinniśmy chronić?

Karolina Wojtasik, ekspert w dziedzinie ochrony obiektów, infrastruktury krytycznej oraz terroryzmu, z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mówi:

- Nowa dyrektywa unijna zmieniła nam podejście do zagadnień bezpieczeństwa. Do tej pory dominowało podejście obiektowe, czyli definiowaliśmy obiekty, które są konieczne do tego, żeby społeczeństwo mogło normalnie, bezpiecznie funkcjonować. Teraz mówimy o usługach kluczowych i podmiotach kluczowych świadczących te usługi - wyjaśnia.

Sytuacja, którą mamy od roku, jest zupełnie nowa

Trzeba przy tym dodać, że wykaz infrastruktur krytycznej, tak jak i kryteria tworzące ten wykaz, są niejawne.

- Zmieniły się także obowiązki operatorów, do tej pory mieliśmy podejście bezsankcyjne, dzisiaj dyrektyw nakładają możliwość audytowania i nakładania sankcji przez państwo. Czyli państwo może wspierać i wzmacniać - na przykład przez finansowanie - wszystko, co ważne w ochronie infrastruktury krytycznej – wyjaśnia Karolina Wojtasik.

Paweł Kolczyński, wiceprezes zarządu PERN, zauważa, że państwo i jego służby zdają egzamin, ale sytuacja, którą mamy od roku, jest zupełnie nowa i musieliśmy przewartościować nasze podejście do spraw bezpieczeństwa.

- Z całą pewnością jesteśmy przygotowani na różne zdarzenia, ale jednocześnie cały czas musimy się poprawiać, rozwijać. Nie jest tajemnicą, że mamy do czynienie z wojną cyfrową, optymistyczne jest to, że efekty tych działań nie są dla nas bardzo dotkliwe, co oznacza, że odrobiliśmy pracę domową – mówi Kolczyński.

Grzegorz Kurdziel, dyrektor ds. wsparcia operacyjnego, PKP Polskie Linie Kolejowe, spytany o bezpieczeństwo kolei mówi:- Nie jest tajemnicą, że Polskie Linie Kolejowe są w pewnym sensie zapleczem dla Ukrainy, więc te wyzwania związane z bezpieczeństwem są dla nas niezwykle istotne. Dlatego cały czas pracujemy nad wzmocnieniem naszej tarczy obrony cybernetycznej. Współpracujemy z wojskiem i innymi służbami.

Bardzo potrzeba nam przewidywalności legislacyjnej

Jak dodaje, wyzwaniem jest tzw. automatyka kolejowa, to skomplikowane urządzenie, systemy od różnych dostawców, więc nie jest łatwo je wystandaryzować.

Maciej Rodak, zastępca prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, mówi o bezpieczeństwie lotnictwa: - W naszym przypadku nawet nie chodzi o bezpieczeństwo twardej infrastruktury, ona odgrywa coraz mniejszą rolę, bo dzisiaj ważniejszy jest sygnał satelitarny. Czyli mamy informację krytyczną i ją musimy zabezpieczyć.

Jan Pilewski, Senior Public Affairs Manager w PLAY (P4), przypomina, że podmioty krytyczne to także firmy telekomunikacyjne. – Tu nam potrzeba przewidywalności legislacyjnej, bo prace nad ustawami trwają, jesteśmy w stanie niepewności, a nasze inwestycje muszą być planowane z wieloletnim wyprzedzeniem.

Jak mówi, trzeba także pamiętać, że łączność zapewniana przez operatorów to nierozłączna część innych elementów infrastruktury krytycznej.