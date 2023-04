EEC 2023: Offset emisji to konieczność, ale nie może być pierwszym działaniem firm

Tematem panelu „Dobrowolny offset emisji” była kompensacja emisji dwutlenku węgla, co jest jedną z możliwości obniżenia naszego negatywnego wpływu na klimat. W praktyce jednak okazuje się, że dla firm ten temat wcale nie jest taki prosty.

Firmy mogą kupować jednostki emisji, a w efekcie usuwać ją w innym miejscu i przez kogoś innego. Nim jednak do tego dojdzie, jednostka emisji musi przejść przez ścieżkę projektową.

Co do jednej kwestii prelegenci panelu "Dobrowolny offset emisji" są zgodni - przedsiębiorstwa nie osiągną neutralności klimatycznej bez kompensacji emisji.

W ocenie Marcina Kowalczyka z WWF Polska offset powinien być jednak ostatnim działaniem.

Czym jest i co oznacza dla firm offset emisji?

- Dobrowolny offset emisji polega na inwestowaniu w projekty, które zapobiegają emisji dwutlenku węgla czy innych gazów cieplarnianych lub usuwają go aktywnie z naszej atmosfery. Mogą to być różne działania, np. popularne kiedyś odnawialne źródła energii lub projekty związane z zalesianiem powierzchni ziemi.

Teraz większą popularnością cieszą są te związane z usuwaniem dwutlenku węgla poprzez technologiczne projekty lub te osadzone w naturze. Zawsze jednak jedna tona dwutlenku węgla odpowiada jednemu offsetowi emisji.

O firmach, które kupują offsety mówi się, że usuwają emisję we własnym imieniu, natomiast robią to w innym miejscu i przez kogoś innego - dewelopera projektu. Takie jednostki firmy mogą kupować bezpośrednio od deweloperów, od brokerów, którzy dysponują swoim portfelem emisyjnym lub poprzez platformy obrotu.

Zanim jednak takie pozytywne działanie stanie się jednostką redukcji emisji, musi przejść przez całą ścieżkę projektową, która kończy się walidacją i weryfikacją przez niezależną trzecią stronę. Potwierdza ona, że wszystko, co znalazło się w dokumentacji projektowej jest prawdziwe i prowadzi do redukcji emisji. Cały proces powinien zapewnić, że projekty spełniają kilka podstawowych zasad – tak Justyna Wysocka-Golec, dyrektor działu doradztwa biznesowego w KPMG otworzyła panel „Dobrowolny offset emisji” na XV Europejskim Kongresie Gospodarczym.

Czy możliwe jest osiągnięcie neutralności klimatycznej przez firmę bez kompensacji?

- Nawet gdybyśmy mieli zieloną energię i zielony transport, to i tak te emisje będą powstawały. Powodem będą procesy biznesowe i produkcyjne, które mają miejsce. Jeżeli mówimy o tym, żeby osiągnąć jako cywilizacja neutralność, to konieczne jest wykonywanie projektów, które pomagają zdejmować emisję powietrza poprzez pochłanianie techniczne lub tworzyć projekty, które redukują lub unikają emisji – uważa Bartosz Podziewski, CEO Green Savings Scheme.

- Nie jesteśmy w stanie osiągnąć neutralności klimatycznej bez offsetu, ale offset powinien być ostatnim działaniem. Najpierw należy policzyć dokładnie emisję, czy to w biznesie, czy to w innej działalności, ze wszystkich trzech zakresów w ramach np. SBT (Science Based Targets), a potem zredukować wszystko, co jest możliwe - mówi Podziewski.

Zdaniem Marcina Kowalczyka, kierownika Zespołu Klimatycznego Fundacji WWF Polska docelowo tak naprawdę możliwe są tylko i wyłącznie jednostki pochłaniania w ramach produktów i działań opartych o naturę czy też rozwiązań technologicznych, które niestety na razie są na poziomie eksperymentalnym.