Ekolodzy: 1 lipca poznamy zwycięzcę plebiscytu Drzewo Roku

1 lipca ogłoszony zostanie zwycięzca 13. edycji internetowego konkursu Drzewo Roku. O miano ubiega się 16 kandydatów. Najstarszy jest 600-letni cis, a najwyższe to 33-metrowa lipa oraz dąb – podali w piątek ekolodzy z Klubu Gaja.

"Tych 16 drzew jest szczególnie docenianych i lubianych przez społeczności lokalne. Są one także ważnym elementem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, które powinniśmy chronić i szanować" - powiedział prezes stowarzyszenia ekologiczno-kulturalnego Klubu Gaja Jacek Bożek.

Głosowanie trwa od początku czerwca. Teraz rozpoczyna się decydujący, ostatni jego tydzień - między 24 i 30 czerwca. "Nie będziemy wówczas widzieli, ile głosów mają poszczególni kandydaci. Laureata ogłosimy 1 lipca. Będzie on reprezentował nasz kraj w konkursie europejskim Tree of the Year w 2024 roku" - oznajmił Bożek.

Organizatorzy konkursu podali, że internetowe głosowanie trwa na stronie www.drzeworoku.pl.

W piątek najwięcej głosów posiadał 200-letni buk z Wojsławic w Dolnośląskiem - 2200. Rośnie w centrum zabytkowego parku i jest jednym z bardziej rozpoznawalnych drzew w tym miejscu. Tuż za nim uplansowała się para dębów Malwa i Miłosz z Warszawy - 1948 wskazań. Zostały one uratowane przez mieszkańców przed wycinką. Na trzecim miejscu znalazł się kasztanowiec Jeżyk z Torunia - 1734 głosy. Rośnie w sercu dawnych ogrodów. Obecnie jest to teren jednej ze szkół podstawowych.

W ubiegłym roku w plebiscycie tryumfował 180-letni dąb Fabrykant z Łodzi. Zwyciężył on także w internetowym plebiscycie na Europejskie Drzewo Roku 2023.

Konkurs Drzewo Roku jest częścią projektu Święto Drzewa Klubu Gaja. Promuje postawy poszanowania przyrody i konieczność ochrony jej obiektów oraz pokazuje przykłady silnych związków pomiędzy kulturą i historią lokalnej społeczności a drzewem, do którego przywiązuje ona szczególne znaczenie.

Klub Gaja powstał na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. Jego członkowie angażują się m.in. w obronę praw zwierząt. Realizują też programy i kampanie, które pogłębiają zrozumienie pozycji człowieka w ekosystemie.