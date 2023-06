Ekolodzy: cały przychód z kiermaszu zabawek na pomoc dla zwierząt

Kiermasz przekazanych przez bielszczan zabawek zorganizowała fundacja ekologiczna Arka. W sobotę gry planszowe, puzzle, klocki, czy lalki, można kupić za drobną kwotę w bielskiej galerii Sfera. Przychód trafi do organizacji Psia Ekipa na pomoc dla zwierząt – podała Arka.

Jak powiedział prezes fundacji Wojciech Owczarz, dochód z akcji "Zabawki ratują zwierzaki" zostanie przeznaczony na realizację działań Fundacji Psia Ekipa - Razem dla zwierząt. Organizacja powstała w 2017 roku. Zajmuje się przede wszystkim zapewnieniem schronienia i opieki weterynaryjnej bezdomnym lub skrzywdzonym psom i kotom, a także udzielaniem kompleksowej pomocy schroniskom dla zwierząt.

"Zwierzęta potrzebują naszej pomocy z prostego powodu: same nie dadzą sobie rady. O tym, jak wiele jest jeszcze do zrobienia, wiedzą wszyscy, którzy kiedykolwiek byli w schronisku lub pracowali w organizacjach prozwierzęcych. Zapału do działania nie brakuje. Na drodze pojawiają się jednak przeszkody w postaci ograniczonych funduszy na leczenie czy zakup karmy. Stąd też nasza akcja" - powiedział Wojciech Owczarz.

Dagmara Gąsiorek z bielskiej galerii handlowej Sfera powiedziała, że udział w akcji "Zabawki ratują zwierzaki" dla jednych może być okazją do generalnych porządków w domu, dla innych zaś szansą na zdobycie pięknych zabawek w bardzo okazyjnych cenach. "Jednym z naszych założeń jest angażowanie się w działania bliskie lokalnej społeczności i propagowanie idei drugiego obiegu. Wiele z nich - jak kiermasz zabawek - ma charakter cykliczny. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie ogromne zaangażowanie mieszkańców Bielska-Białej, za które serdecznie dziękuję" - powiedziała Dagmara Gąsiorek.

Wojciech Owczarz zaznaczył, że w minionym roku dzięki wsparciu bielszczan i klientów Sfery, udało się pomóc sześciu organizacjom, które postawiły sobie za cel poprawić jakość życia zwierząt w regionie. Dotychczasowe edycje akcji przyniosły ponad 30 tys. zł dochodu.

Dodał, że dodatkową wartością akcji jest propagowanie idei nadawania rzeczom "drugiego życia". "Wpisuje się w zasady zrównoważonego rozwoju, które są dziś niezbędne do polepszenia jakości życia na naszej planecie. Zachęcamy też do nowoczesnego i odpowiedzialnego podejścia do odpadów" - wyjaśnił.

Fundacja Arka zajmuje się edukacją ekologiczną, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Podejmuje zagadnienia ochrony powietrza, gospodarki odpadami, ochrony zwierząt i szerzenia wiedzy o wpływie zachowań człowieka na otaczające środowisko.