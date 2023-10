Eksperci: branża IT wymaga systematycznej dbałości o dobrostan psychiczny pracowników

Konkurencyjność na rynku pracy to nie tylko atrakcyjne wynagrodzenie, to także dbałość o dobrostan psychiczny pracowników, w tym dostęp do opieki psychologicznej - przekonują eksperci Organizacji Pracodawców Usług IT SoDA.

Z raportu płacowego SoDA 2023 wynika, że ponad 80 proc. firm proponuje swoim pracownikom i współpracownikom dodatki związane ze zdrowiem. Są to przede wszystkim pakiety medyczne i ubezpieczeniowe, opieka psychologiczna, masaże i wizyty u fizjoterapeuty, pakiety weterynaryjne dla zwierząt pracowników, dofinansowanie do opieki medycznej dla dzieci czy dodatkowo płatne dni urlopowe.

Jak zauważył wiceprezes Organizacji Pracodawców Usług IT SoDA (Software Development Association Poland), dyrektor zarządzający w GFT Poland Wojciech Mach, pracodawcy w branży IT starają się zapewnić swoim pracownikom różnorodne benefity pozapłacowe jako atrakcyjny i bardzo często oczekiwany przez kandydatów dodatek do oferty finansowej.

Wśród ekspertów SoDA utrzymuje się przekonanie, że pandemia uwidoczniła szereg wyzwań, z którymi powinni zmierzyć się pracodawcy zarówno z branży IT, jak i z innych. Najbardziej delikatnym wyzwaniem jest dbałość o dobrostan psychiczny pracowników.

"Długotrwały lęk, którego doświadczyliśmy i jego pośrednie konsekwencje - trudności relacyjne, wypalenia zawodowe, problemy z koncentracją - stały się katalizatorem dla szybszej adopcji przez organizacje działań i programów nastawionych na holistyczne wsparcie pracowników" - powiedziała w rozmowie z PAP ekspertka SoDA, członek Zarządu w Helping Hand - Mental Health Programme Aleksandra Tokarewicz.

"Firmy IT jako pierwsze uświadomiły sobie, że utrzymanie efektywności działania charakterystycznej dla tej branży wymaga systematycznej dbałości o dobrostan psychiczny zespołów" - zaznaczyła Tokarewicz.

Dominik Juszczyk, ekspert SoDA, dyrektor ds. kadr w InFakt zwrócił uwagę, że często pracodawcy oraz managerowie nie są przygotowani na sytuacje, które dotykają sfery osobistej lub prywatnej pracownika mające wpływ na samego pracownika, a także na cały zespół. Zaznaczył, że liderzy nie mogą jednak się wcielać w rolę terapeutów.

"Liderzy powinni być świadomi zagrożeń związanych ze zdrowiem psychicznym, które mogą wystąpić w środowisku pracy. Powinni także wiedzieć co w takich sytuacjach robić oraz jak reagować, gdy pracownicy proszą o pomoc przy jednoczesnym pamiętaniu o swoim zdrowiu psychicznym".

Wspomniał, że dużym ułatwieniem będzie udostępnienie przez pracodawców narzędzia wspomagającego liderów w tej kwestii. Wśród narzędzi Juszczyk wymienił m.in. dostęp do opieki psychologicznej, zaufane numery telefonu, wsparcie w zorganizowaniu przestrzeni na zadbanie o swoją sferę mentalną.

Z raportu SoDA wynika, że większość firm IT skupia się na zdrowiu pracowników, oferując pakiety medyczne, ubezpieczenia, opiekę psychologiczną oraz inne korzyści związane ze zdrowiem.

W raporcie zwrócono uwagę, że pomoc psychologiczna oraz obszar well-beingu stały się popularnym benefitem podczas pandemii COVID-19 oraz zaraz po niej.

Jak zauważono w raporcie, "szeroki wybór oferty benefitów jest ważny dla pracowników, ponieważ przyczynia się do poprawy ich zdrowia i rozwoju osobistego, a to przekłada się na niższą rotację" - zaznaczono w raporcie. Dodano, że pracodawcy zdają sobie sprawę, że konkurencyjność na rynku pracy to nie tylko atrakcyjne wynagrodzenie.

Badanie zawarte w raporcie płacowym zostało przeprowadzone w okresie 08.02.2023 - 20.02.2023 na próbie 103 przedstawicieli firm technologicznych zrzeszonych w SoDA.