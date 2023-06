Eksperci: dziennikarstwo obywatelskie aktywizuje i wykorzystuje potencjał seniorów

Dziennikarstwo obywatelskie aktywizuje seniorów i wykorzystuje ich potencjał intelektualny, a techniki dziennikarskie można wykorzystywać w edukacji tej grupy – uważają eksperci ze Stowarzyszenia "Szukamy Polski", którzy od kilku lat współpracują z seniorami.

W piątek podczas konferencji w Nie Teatrze w Białymstoku stowarzyszenie podsumowało trzyletni projekt "Communication Inclusion" ("Komunikacja włączająca"), realizowany z partnerami z Hiszpanii, Francji, Słowenii i ze Słowacji w ramach unijnego Programu Erasmus plus - edukacja dorosłych.

Jak powiedział PAP koordynator projektu, prezes białostockiego Stowarzyszenia "Szukamy Polski" Jan Oniszczuk, ideą projektu było to, aby wykorzystać techniki dziennikarskie do edukacji i poprawy umiejętności komunikacyjnych seniorów, a także innych grup dorosłych ludzi.

Partnerzy projektu sprawdzali wypracowane wcześniej rozwiązania, a także doświadczenia białostockiego stowarzyszenia, które od 10 lat zajmuje się aktywizacją i edukacją seniorów przy pomocy technik dziennikarskich. Oniszczuk mówił, że jego organizacja skupia się na seniorach, ale te techniki można wykorzystywać również do edukacji grup dorosłych.

Oniszczuk zauważył, że dziennikarstwo obywatelskie jest - jak się okazało - atrakcyjną metodą do aktywizowania seniorów.

"Postawiliśmy na dziennikarstwo, bo jest ono pociągające dla pokolenia obecnych seniorów. Oni często sami mówią, że całe życie marzyli, żeby zostać dziennikarzem, więc teraz mogą tego spróbować. Po drugie dziennikarstwo jest uniwersalne, mieści w sobie wiele umiejętności, które nabywa się przy okazji, np. umiejętności cyfrowe poprzez szukanie materiałów, edytowanie tekstu, a nie przez szkolenie czy ćwiczenia, uczy się dyskusji w zespole redakcyjnym, gdzie się ocenia, wymienia myśli, to też umiejętność rozpoznawania źródeł, przede wszystkim dzisiaj, w świecie dezinformacji" - powiedział koordynator.

Wskazał, że te zdobyte umiejętności jest też bardzo łatwo rozwijać np. literacko, ale można je też wykorzystywać na innych polach, wiedząc, jak szukać źródeł, jak dyskutować, seniorzy mogą zabierać głos w debatach publicznych, konsultacjach czy okrągłych stołach.

Redaktor naczelna "Podlaskiego Seniora", portalu powołanego przez Stowarzyszenie "Szukamy Polski", Bożena Bednarek powiedziała PAP, że powołana dziewięć lat temu redakcja, która zajmuje się dziennikarstwem obywatelskim, skupia obecnie ok. 40 redaktorów, seniorów działających w kilkunastu miejscowościach w regionie. Na portalu można znaleźć informacje z regionu, zapowiedzi kulturalne, ale też twórczość seniorów. Codziennie publikowanych jest kilkanaście tekstów.

"Zastanawialiśmy się jak zmobilizować ludzi, którzy nigdy nie mieli do czynienia z dziennikarstwem do tego, żeby ćwiczyć i otwierać się na nowe rzeczy. Okazało się, że seniorzy chcą być aktywni, nie tylko brać udział w zajęciach tanecznych czy sportowych, ale też być aktywni intelektualnie. Efekty są bardzo duże: mamy zespół redakcyjny, współpracujemy z instytucjami, rzecznikami, traktują nas jak profesjonalne medium" - powiedziała. Podkreśliła, że to jest właśnie "to miejsce, gdzie ci ludzie otwierają swoje umysły, uczą się".

W jej ocenie, dziennikarstwo obywatelskie to sposób na zagospodarowanie umiejętności i doświadczenia seniorów, ale również wykorzystania potencjału intelektualnego tej grupy.

"To jest bardzo dobry pomysł, żeby nie traktować grupy seniorów tylko jako audytorium do organizowania im różnych zajęć, lecz wykorzystać ich możliwości" - powiedziała Bednarek.

W ramach projektu "Communication Inclucion" powstał poradnik skierowany dla edukatorów "Dziennikarstwo obywatelskie oraz techniki dziennikarskie w edukacji seniorów", który został zaprezentowany podczas piątkowej konferencji. Skupia on doświadczenia białostockiego stowarzyszenia w pracy z seniorami, wypracowany styl komunikowania dostosowany do możliwości różnych grup odbiorców, ale też przykłady pracy z różnymi grupami z innych państw. Dostępny jest na stronie www.podlaskisenior.pl.