Eksperci: zaostrzenie POChP jest tak samo groźne, jak zawał serca czy udar mózgu

Zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) są tak samo ciężkie, jak zawał serca czy udar mózgu. Ich ryzyko wzrasta znacznie w okresie jesienno-zimowym, gdy rośnie liczba infekcji oddechowych – ostrzegają specjaliści.

W ramach międzynarodowej kampanii "Speak Up for COPD" (https://www.speakupforcopd.com) w Polsce prowadzone są działania edukacyjne na temat tej choroby i jej optymalnego leczenia.

"W okresie jesienno-zimowym zwiększa się liczba infekcji wirusowych i bakteryjnych dróg oddechowych. Łączą się one ściśle z zaostrzeniami POChP. Nawet pozornie niegroźne zakażenie górnych dróg oddechowych u chorego na POChP może spowodować nasilenie duszności" - mówi cytowany w informacji prasowej prof. Piotr Kuna, kierownik II Katedry Chorób Wewnętrznych i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Specjalista zaznacza, że właśnie z tych powodów u chorych na POChP należy zwrócić szczególną uwagę na profilaktykę w postaci szczepień przeciw chorobom zakaźnym, takim jak grypa czy pneumokoki.

POChP jest najczęstszą przewlekłą chorobą układu oddechowego. Stanowi trzecią - po zawale serca i udarze mózgu - przyczynę zgonów na świecie. W Polsce występuje u ok. 2 mln ludzi. Jej główną przyczyną jest palenie papierosów. POChP jest chorobą postępującą, często prowadzącą do inwalidztwa oddechowego i skracającą życie.

Zaostrzenie POChP, czyli nasilenie objawów tej choroby, takich jak duszność, kaszel, odkrztuszanie plwociny, jest równie groźne dla życia chorego, jak zawał serca czy udar mózgu. Z badań wynika, że jeden na pięciu pacjentów umiera w ciągu roku od pierwszej hospitalizacji z powodu zaostrzenia POChP. Po zaostrzeniu choroby znacząco wzrasta ryzyko wystąpienia udaru mózgu czy zawału serca.

Jednak przez chorych zaostrzenia POChP często są bagatelizowane. Pacjenci starają się je przeczekać, podejmując samodzielne leczenie, zwiększając dawki stosowanych wcześniej leków lub włączając antybiotyki przechowywane w domowych apteczkach. Jak wynika z pracy z 2022 r. pt. "Ścieżka chorego na POChP w Polsce: stan obecny i pożądany kierunek zmian. Perspektywa specjalistów pulmonologów", która ukazała się w piśmie Pulmonologia Polska, zaledwie 46 proc. przypadków zaostrzeń w Polsce jest zgłaszanych lekarzom.

Nawet jeśli uda się wyleczyć zaostrzenie, kondycja pacjenta ulega trwałemu pogorszeniu. Co więcej, każde zaostrzenie przyśpiesza pojawienie się kolejnego, dlatego niezwykle ważne jest kontrolowanie choroby odpowiednie do stadium jej rozwoju.

W okresie jesienno-zimowym, gdy rośnie liczba infekcji wirusowych, u chorych na POChP pojawia się więcej zaostrzeń. Dlatego w tym okresie bardzo istotne jest, aby pacjent zachował czujność i zgłaszał wszystkie niepokojące sygnały lekarzowi. Warto, aby chory na POChP prowadził dzienniczek i każdego dnia zapisywał, jakie objawy wystąpiły.

"Lekarz prowadzący powinien być informowany o każdym nietypowym objawie choroby, nawet o przeziębieniu. Bo przeziębienie może być tak naprawdę zaostrzeniem POChP, które wymaga odpowiedniego leczenia. Stosowanie terapii adekwatnej do etapu rozwoju choroby pozwala wydłużyć okres od zaostrzenia do zaostrzenia" - tłumaczy prof. Paweł Śliwiński, kierownik II Kliniki Chorób Płuc w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Jak dodaje, zaostrzenie może wymagać hospitalizacji, ale im wcześniej pacjent zgłosi się do lekarza, tym szybciej dostanie adekwatną pomoc i zminimalizuje potrzebę leczenia szpitalnego.

"Odpowiednie leczenie, zgodnie z międzynarodowymi rekomendacjami GOLD, pozwala na zmniejszenie ryzyka występowania zaostrzeń. To lepsza jakość życia, to szansa na utrzymanie aktywności życiowych, na kontakt z rodziną, z wnukami. To wszystko jest przecież niesamowicie istotne dla zdrowia chorych i temu właśnie powinna służyć każda terapia!" - podkreśla prof. Piotr Kuna.

Eksperci zwracają uwagę, że w związku ze starzeniem się społeczeństwa, zanieczyszczeniem środowiska oraz ciągle wysokim odsetkiem Polaków palących papierosy, liczba zachorowań na POChP będzie się rosła.

Na podstawie przeprowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia analiz, w ramach projektu "Mapy potrzeb zdrowotnych - Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych", szacuje się, iż w latach 2020-2023 liczba hospitalizacji z powodu POChP będzie wyższa o 13 proc. niż w latach poprzednich.

Stąd wynika potrzeba podnoszenia poziomu wiedzy na temat POChP, nie tylko wśród pacjentów i ich bliskich, ale również w środowisku medycznym, u osób odpowiedzialnych za politykę zdrowotną naszego państwa oraz w całym społeczeństwie, oceniają specjaliści. Ich zdaniem potrzebne są też zmiany systemowe, tak aby chorzy mogli być leczeni zgodnie z międzynarodowymi zaleceniami, m.in. w trakcie zaostrzeń choroby.