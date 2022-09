Ekspert Groźby Putina o użyciu broni jądrowej to blef

Putin świadomie w bardzo niejasny i ogólnikowy sposób sugeruje ewentualne warunki użycia broni jądrowej, nic nie mówi o zakresie jej użycia; to blef - ocenił w rozmowie z PAP kierownik Zespołu Rosyjskiego OSW Marek Menkiszak.

Putin użył określenia, że sięgnie po broń "jeśli będzie zagrożona integralność terytorialna Rosji."

Ekspert uważa, że scenariusze użycia taktycznej broni jądrowej mogłyby zajść tylko i wyłącznie wtedy, kiedy "Putin doszedłby do wniosku, że istnieje bezpośrednie, realne zagrożenie załamaniem się tego reżimu."

Zdaniem eksperta najlepszym wyjściem z tej sytuacji dla Zachodu jest "przekłuwanie balona."

W Rosji w tym momencie zaostrzanie polityki konfrontacji z punktu widzenia elit politycznych i biznesowych jest "nie tylko ryzykowane, ale wprost uderza w ich osobiste interesy".

"Sięgniemy po wszelkie środki" mówił i uzasadniał ostatnio prezydent Putin. Czy to zrobi?

PAP spytała kierownika Zespołu Rosyjskiego OSW Marka Menkiszaka o groźbę prezydenta Rosji Władimira Putina, który w środowym orędziu zagroził Zachodowi użyciem broni jądrowej. "Jeśli będzie zagrożona integralność terytorialna Rosji, sięgniemy po wszelkie środki, jakimi dysponujemy i nie jest to blef" - powiedział Putin.

"To jest blef, zwłaszcza jeśli chodzi oczywiście o strategiczną broń jądrową. Natomiast Putin świadomie w bardzo niejasny i ogólnikowy sposób sugeruje ewentualne warunki użycia tej broni i nic nie mówi o zakresie jej użycia. On po prostu przypomina, że Rosja ten arsenał posiada i że zamierza bronić integralności terytorialnej Rosji, a więc również anektowanych nowych terytoriów Ukrainy wszelkimi sposobami" - stwierdził ekspert OSW.

Ekspert mówi: "Kreml w pełni zdaje sobie sprawę z tego, że jest to niesłychanie ryzykowny scenariusz"

Według Menkiszaka "skrajne" scenariusze użycia taktycznej broni jądrowej mogłyby zajść tylko i wyłącznie wtedy, kiedy "Putin doszedłby do wniosku, że istnieje bezpośrednie, realne zagrożenie załamaniem się tego reżimu". "Kreml w pełni zdaje sobie sprawę z tego, że jest to niesłychanie ryzykowny scenariusz, ponieważ musiałby się on spotkać z bardzo zdecydowaną odpowiedzią przede wszystkim strony Zachodniej" - dodał.

"Na tym etapie to przede wszystkim taka rozgrywka psychologiczna. Kto się bardziej przestraszy możliwości dalszej eskalacji, kto się cofnie i jak się zachowa druga strona. To nie jest nowa polityka, powiedziałbym, że to standardowa taktyka rosyjska" - ocenił.

O co chodzi z tym balonem? "Niewielu ludzi, którzy z pełną świadomością i do końca podzielają dokładnie te same poglądy co Putin"

Zdaniem eksperta najlepszym wyjściem z tej sytuacji dla Zachodu jest "przekłuwanie balona" poprzez ignorowanie rosyjskich gróźb, przy jednoczesnym zwiększaniu presji na Rosję. W jego ocenie nawet wśród rosyjskich elit politycznych i biznesowych jest bardzo niewielu ludzi, którzy z pełną świadomością i do końca podzielają dokładnie te same poglądy co Putin i "są gotowi radykalnie iść do końca w realizacji tych planów, bo osobiście ponoszą również koszty".

"Zarówno dla rosyjskiego dużego biznesu i elity politycznej ważnym elementem motywacji ich lojalności wobec Putina była tak na prawdę możliwość realizacji swoich osobistych korzyści, a te były związane w dużym stopniu ze współpracą z Zachodem" - zaznaczył. Dodał, że prowadzona przez Putina polityka konfrontacji z Zachodem "pozbawia tych ludzi osobistych korzyści".

Wojna odstrasza? Na pewno "uderza w osobiste interesy" wielu Rosjan. Pytanie jak długo mogą to tolerować

Zdaniem Menkiszaka w tym momencie zaostrzanie polityki konfrontacji z punktu widzenia elit politycznych i biznesowych jest "nie tylko ryzykowane, ale wprost uderza w ich osobiste interesy".

"Pytanie, czy i kiedy nastąpi ten moment, kiedy oni uznają, że te koszty są zbyt duże, a ryzyko podjęcia prób zmiany tego reżimu, czyli dokonania przewrotów pałacowych w Rosji, ryzyko takiego działania, niewątpliwie wysokie, jest jednak mniejsze, niż ryzyko i koszty, jakie oni ponoszą w związku z tą konfrontacyjną polityką. Ale czy i kiedy do tego dojdzie, nie jesteśmy w stanie w tym momencie dokładnie przewidzieć" - ocenił.

Autor: Adrian Kowarzyk

