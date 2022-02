Ekspert: inflacja w stomatologii sięga 30 proc.; wycena świadczeń musi być wyższa

Inflacja w stomatologii sięga 30 proc., a wycena świadczeń w ramach NFZ nie zmieniła się praktycznie od kilkunastu lat – mówił przewodniczący Komisji Stomatologicznej ORL WIL lek. dent. Jacek Zabielski. "Prowadzimy rozmowy z NFZ, są miłe, kulturalne – tylko nie kończą się happy endem" – dodał.

"Stomatologia w okresie pandemii nie jest na pierwszych stronach gazet z różnych względów, m.in. dlatego, że jest to dziedzina wiedzy, z której korzysta się często, ale często też prywatnie i utrwala się taki pogląd, że jak idziemy do lekarza dentysty, to głównie idziemy do prywatnego gabinetu. Jest to rzecz, która jest nieprawdziwa, bo mimo wszystko gros społeczeństwa leczy się w ramach NFZ" - mówił we wtorek na konferencji prasowej przewodniczący Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej lek. dent. Jacek Zabielski.

Wskazał, że praca lekarzy dentystów w ramach NFZ jest niedoceniana od lat "i to niedoceniana w tej chwili w sposób drastyczny, dlatego że nakłady NFZ na udzielanie świadczeń dla społeczeństwa dla lekarzy dentystów są tak nikłe, że praktycznie pewne rzeczy są niewykonalne".

Zabielski wskazał, że inflacja w stomatologii sięga obecnie 30 proc. Zaznaczył, że zostały podniesione ceny materiałów dentystycznych i ceny podwykonawców.

"Stomatologia jest dziedziną zabiegową i trudno pogodzić się z tym, że od 13 praktycznie lat nie ma podniesionej stawki na leczenie pacjenta w ramach NFZ. Dlatego też wielu pacjentów się zniechęca, są kolejki, jakość pewnych świadczonych usług i użycia materiałów siłą rzeczy jest mniejsza niż w gabinetach prywatnych, bo trudno, żeby kupić drogie materiały, które się kompletnie nie zwrócą" - dodał.

Podał, że np. za usunięcie zęba jednokorzeniowego NFZ płaci 22,60 zł, a za usunięcie zęba dwukorzeniowego - 33 zł, za znieczulenie 13 zł.

"Zabieg chirurgiczny, który trwa czasami pół godziny i dłużej jest wyceniany łącznie na 30 zł - to są rzeczy niebywałe" - ocenił.

Dodał, że rozmowy z NFZ na temat wyceny świadczeń są prowadzone od dłuższego czasu, jednak nie kończą się konkretnym porozumieniem.

"Prowadzimy rozmowy z NFZ, te rozmowy są miłe, kulturalne - tylko nie kończą się happy endem. Jeżeli w dalszym ciągu będą się utrzymywały takie stawki, jakie są obecnie, to siłą rzeczy - a już się to dzieje w mniejszych miejscowościach - dentyści zrezygnują z pracy. Już obecnie jest wiele miasteczek, gdzie np. na 10 gabinetów, które miały umowę z NFZ, został tylko jeden" - wskazał.

"Polityka zdrowotna państwa i NFZ jako płatnika powinna iść w takim kierunku żeby ta sprawa została w jakiś sposób uregulowana" - zaznaczył Zabielski.