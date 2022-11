Ekspert komentuje wizytę Scholza w Chinach

W czasie wizyty Scholza w Pekinie padło kilka ważnych stwierdzeń, ale naiwnością byłoby oczekiwać, że zmienią one politykę ChRL – ocenił w piątek w rozmowie z PAP dr Marcin Przychodniak z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM).

Według niego wizyta była „politycznym błędem” Berlina, wykorzystanym przez ChRL do „promocji własnej narracji o współpracy z UE i Niemcami, na przykład na rzecz światowego pokoju”.

Nie można jednak nie zauważyć, że padło podczas wizyty kilka ważnych stwierdzeń.

Opinię publiczną ogniskuje sytuacja związana z Tajwanem. Komunistyczne władze uznają demokratycznie rządzony Tajwan za część ChRL i dążą do przejęcia nad nim kontroli.

Scholzowi towarzyszyła w Pekinie delegacja niemieckich przemysłowców.

"ChRL może dzięki temu twierdzić, że Niemcy, a pośrednio także UE, są pozytywnie nastawione do polityki Pekinu po XX zjeździe Komunistycznej Partii Chin, w tym polityki zagranicznej i współpracy z Rosją" - ocenił analityk PISM.

Podczas spotkania z Scholzem przywódca ChRL Xi Jinping oświadczył, że Chiny i Niemcy jako duże kraje z wielkimi wpływami powinny współpracować ze sobą przez wzgląd na światowy pokój, zwłaszcza w czasach "zmian i zawirowań" - podała chińska agencja prasowa Xinhua.

"Z drugiej strony padło podczas wizyty kilka ważnych stwierdzeń, wypowiedzianych przez niemieckiego kanclerza w obecności chińskiego premiera (Li Keqianga), dotyczących odpowiedzialności ChRL za bezpieczeństwo międzynarodowe, wpływu na zmianę polityki rosyjskiej czy sytuacji Ujgurów w Sinciangu" - zaznaczył dr Przychodniak.

Kanclerz ogłosił po spotkaniu z Xi, że poprosił go, by wykorzystał "swój wpływ" na Rosję, aby ta przerwała "agresywną wojnę" przeciwko Ukrainie

Na konferencji prasowej z premierem Li podkreślał również odpowiedzialność ChRL za bezpieczeństwo w regionie. Oświadczył, że Niemcy przestrzegają polityki "jednych Chin", ale jakakolwiek zmiana statusu quo w sprawie Tajwanu musiałaby się odbyć pokojowo i za zgodą obu stron.

"To były jasne i klarowne komunikaty zgodne z polityką UE w odniesieniu do wymienionych tematów. Dobrze, że padły ze względów wizerunkowych, choć naiwnością byłoby oczekiwać, że zmienią politykę ChRL" - ocenił dr Przychodniak, który w PISM jest głównym specjalistą, analitykiem ds. ChRL.

Głos z Chin głosi, że społeczność międzynarodowa powinna wspierać wysiłki na rzecz "pokojowego rozwiązania kryzysu ukraińskiego"

Przywódca Chin oświadczył na spotkaniu z Scholzem, że społeczność międzynarodowa powinna wspierać wysiłki na rzecz "pokojowego rozwiązania kryzysu ukraińskiego" oraz wspólnie sprzeciwiać się użyciu broni jądrowej i grożeniu nią. Opowiedział się za budową "zrównoważonego, skutecznego i trwałego mechanizmu bezpieczeństwa w Europie".

Według dr. Przychodniaka komentarze Xi dotyczące sprzeciwu wobec użycia broni nuklearnej nie były jednak skierowane przeciwko Rosji. "Xi nie chciał skrytykować Rosji, ale podkreślić ogólną niezgodę ChRL na użycie broni jądrowej i zaapelować do społeczności międzynarodowej, by nie doprowadziła do jej użycia" - zaznaczył analityk.

Scholzowi towarzyszyła w Pekinie delegacja niemieckich przemysłowców. Ekspert PISM zwrócił uwagę, że podczas wizyty ogłoszono między innymi, iż szczepionki mRNA przeciw koronawirusowi niemieckiej firmy BioNTech zostaną dopuszczone do stosowania w Chinach, początkowo dla mieszkających tam obcokrajowców. Po tej deklaracji ceny akcji BioNTech wzrosły o 5 proc. - podała agencja Reutera.