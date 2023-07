Ekspert o szczycie NATO: pakiet wsparcia na rzecz członkostwa Ukrainy - znaczący

W politycznych deklaracjach dotyczących członkostwa Ukrainy w NATO można było pójść dalej, natomiast pakiet wsparcia mający ją do tego zbliżyć jest bardzo znaczący - ocenił w rozmowie z PAP ekspert Fundacji Pułaskiego Robert Pszczel.

Wieloletni pracownik Kwatery Głównej w Brukseli, były szef Biura Informacyjnego NATO w Moskwie, podkreślił, że członkostwo w NATO wymaga spełnienia kryteriów nie tylko wojskowych.

"Był to drugi szczyt +wojenny+ - odbywający się, gdy w Europie toczy się wojna, największa od II wojny światowej. W porównaniu do szczytu madryckiego, na którym dominowały kwestie doktrynalne, jak koncepcja strategiczna, tym razem nie oczekiwano przełomowych decyzji" - tak Pszczel podsumował zakończone w środę w Wilnie spotkanie przywódców państw i rządów Sojuszu. "Chodziło o zaaprobowanie na najwyższym szczeblu tego, co zostało wypracowane przez ostatni rok, czego przykładem są plany obronne" - dodał.

Według Pszczela, "jeśli chodzi o Ukrainę, można było pójść troszkę dalej w deklaracji dotyczącej członkostwa". "Z jednej strony, z politycznego punktu widzenia, nie widać znaczącej zmiany w stosunku do Bukaresztu. Natomiast jeśli mówimy o pakiecie wsparcia, jest on bardzo znaczący" - podkreślił.

Pszczel, który w ubiegłym tygodniu przebywał w Kijowie z delegacją Fundacji Pułaskiego, zaznaczył, że "można było odnieść wrażenie, że oczekiwania ukraińskich przyjaciół odbiegają od realiów politycznych w Sojuszu".

"Było dosyć jasne, że w Waszyngtonie i niektórych innych stolicach nie ma gotowości do podania daty ani harmonogramu dotyczącego członkostwa Ukrainy. Staraliśmy się przekonać naszych ukraińskich przyjaciół, że na tym szczycie nie zostanie podana konkretna data akcesji. I że nie należy do sprawy podchodzić na zasadzie wszystko albo nic, a pakiet wsparcia - włączając powołanie Rady NATO-Rosja, które stwarza nowe możliwości - jest znaczący" - powiedział ekspert.

Dodał, że "siła wojskowa to coś, co czyni członkostwo Ukrainy bardzo atrakcyjnym, zwłaszcza dla krajów frontowych NATO, ale w Kijowie nie ma jeszcze pełnego zrozumienia, że wstąpienie do Sojuszu, to także konieczność przejścia na standardy Sojuszu, i to nie tylko wojskowe".

"Trudno spełnić wszystkie kryteria w czasie wojny; to zrozumiałe, przekonywaliśmy więc, by Ukraińcy nie byli przesadnie zawiedzeni" - powiedział.

Zdaniem Pszczela "nie do końca jest zrozumiałe, czym mają być dodatkowe gwarancje bezpieczeństwa ze strony G7, zwłaszcza, że są w tym gronie kraje NATO, którym daleko jeszcze do przeznaczania 2 proc. PKB na obronność". "Gdyby zwiększyły te wydatki, byłoby więcej pieniędzy na kolektywną obronę i na dostarczanie sprzętu Ukrainie" - zauważył.

"Przepracowałem 20 lat w NATO, może dlatego uważam, że wszystko, co jest robione kolektywnie, przez cały Sojusz, ma większą wagę niż inicjatywy podejmowane w mniejszych grupach" - dodał.