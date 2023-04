Ekspert PISM: Francja dezawuuje znaczenie NATO

Francja mówiąc o europejskiej autonomii strategicznej jako koncepcji, która poniekąd w ten sam sposób traktuje wszystkie mocarstwa z USA włącznie, dezawuuje znaczenie NATO i amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa dla Europy - powiedział PAP analityk PISM Marcin Terlikowski.

Prezydent Francji Emmanuel Macron w drodze powrotnej z zeszłotygodniowej wizyty w Chinach powiedział dziennikarzom, że Europa musi się oprzeć presji, by stać się "naśladowcą Ameryki". Odnosząc się do napięć między Państwem Środka a USA w sprawie statusu Tajwanu, ostrzegł, że wielkim ryzykiem dla Europy jest "uwikłanie się w kryzysy, które nie są nasze". Francuski prezydent zaznaczył, że "wielkim ryzykiem", przed którym stoi Europa, jest to, że "zostanie uwikłana w kryzysy, które nie są nasze, co uniemożliwia jej budowanie swojej strategicznej autonomii". "Nie chcemy popadać w logikę +blok kontra blok+" - dodał.

Pytany przez PAP o konsekwencje tych słów w kontekście globalnych relacji w zakresie bezpieczeństwa, Marcin Terlikowski ekspert PISM odparł, że "Francja próbując narzucać myślenie o europejskiej autonomii strategicznej jako koncepcji, która poniekąd w ten sam sposób traktuje wszystkie mocarstwa ze Stanami Zjednoczonymi włącznie, tym samym dezawuuje znaczenie Sojuszu Północnoatlantyckiego, relacji transatlantyckich i amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa dla Europy, tym bardziej w tych niepewnych czasach, które nadchodzą".

"Sugerowanie przez Macrona, że powinniśmy być niezależni od Stanów Zjednoczonych, to jest tak naprawdę podkopywanie bezpieczeństwa europejskiego" - stwierdził Terlikowski i dodał, że "ze względu na opłakany stan sił zbrojnych Europa potrzebuje amerykańskiej gwarancji bezpieczeństwa". "A więc polityczne przedstawianie autonomii strategicznej jako koncepcji równej odległości czy niezależnością od wszystkich, wrzucając Stany Zjednoczone i Chiny do tego samego worka jest niebezpieczne" - dodał.

"Koncepcja europejskiej autonomii strategicznej pojawia się w dokumentach Unii Europejskiej, a zatem w dokumentach przyjętych przez wszystkie państwa UE, natomiast nie jest ona sprecyzowana" - stwierdził ekspert PISM. "Wszystkie państwa zgadzają się, że w jakiejś formie ta autonomia strategiczna powinna być budowana, ale to Francja jest państwem, które wykracza poza granice przyjętego konsensusu i proponuje nowe interpretacje, nowe rozumienia tej koncepcji" - wskazał.