Ekspert: Polska jest w światowej czołówce jeżeli chodzi o dawanie smartfonów małym dzieciom

W Polsce jesteśmy w światowej czołówce, jeżeli chodzi o dawanie smartfonów małym dzieciom. 42 proc. z nich dostaje smartfony w wieku 7-8 lat, a 2 proc. otrzymuje pierwszy smartfon, mając 3-4 lata – powiedziała prezeska Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, psycholożka Bogna Białecka.

Białecka wzięła w udział w czwartek w konferencji prasowej w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

"Robiliśmy badania wpływu nauki zdalnej na stan psychiczny dzieci. Po dwóch latach pandemii mamy wysyp depresji i problemów związanych z uzależnieniami, które są skutkiem długotrwałej izolacji społecznej i ciągłego kontaktu z ekranem" - stwierdziła.

Poinformowała, że według danych Instytutu NASK w czasie nauki zdalnej dzieci spędzały średnio 12 godzin dziennie przed ekranem komputera lub smartfona.

"Nasze badania pokazywały, że jest to ok. 9 godzin dziennie. Podczas gdy wszystkie światowe stowarzyszenia pediatryczne i psychologiczne mówią, że dla nastolatka 3 godziny dziennie spędzone przed ekranem to maksimum, a dzieci mniejsze powinny przed nim spędzać maksymalnie godzinę dziennie" - mówiła Białecka.

Poinformowała, że Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii prowadzi warsztaty dla rodziców, pedagogów i katechetów poświęcone zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży. Fundacja podjęła też współpracę z archidiecezją poznańską. Wspólnie z nią przygotowała broszury skierowane do rodziców dzieci pierwszokomunijnych poświęcone zagrożeniom związanym z obecnością dzieci w przestrzeni wirtualnej.

"Najpopularniejszym prezentem dla dziecka z okazji pierwszej komunii świętej od lat pozostaje smartfon. W Polsce jesteśmy w światowej czołówce, jeżeli chodzi o dawanie smartfonów małym dzieciom. W innych krajach dzieci dostają smartfony w szkole ponadpodstawowej. U nas 42 proc. dzieci dostaje smartfony w wieku 7-8 lat, a 2 proc. otrzymuje pierwszy smartfon, mając lat 3-4" - zaznaczyła.

Białecka zastrzegła, że badania wielu naukowców, m.in. amerykańskiego psychiatry Roberta Spitzera czy psychologa Nicholasa Kardarasa, pokazują że "inwazja ekranów w życie małych dzieci pozostawia trwałe uszkodzenia rozwojowe".

"Nie namawiamy do tego, by całkowicie odcinać dziecko od technologii, bo tego nie da się całkowicie uniknąć. Można jednak zaczekać do 13. roku życia z daniem dziecku smartfona. To ten moment, w którym mózg dziecka jest na tyle dojrzały, by poradzić sobie z wyzwaniem, jakim jest smartfon w kieszeni" - oceniła.

Podkreśliła, że w poradniku dla rodziców zawarte zostały praktyczne porady, jak rozmawiać z dziećmi o tym, jak używać nowoczesnych technologii i jakie zasady wprowadzić w używaniu smartfona.

Białecka dodała, że Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii opracowała także drugą broszurę dla rodziców nastolatków przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania pt. "Nastolatki w wirtualnym tunelu".

"Wiadomo, że małym dzieciom możemy po prostu powiedzieć, że będzie tak i tak i jest to stosunkowo proste. Z nastolatkami tak nie jest. Jak powiem nastolatkowi, że ma zakaz, to on z samej natury będzie walczył, by ten zakaz obejść. Chodzi o to, by wprowadzać zasady, co do których oni też będą widzieć, że to ma ręce i nogi i to jest dla ich dobre. Ten drugi miniporadnik - poza tym, że mówi o problemach specyficznych dla nastolatków, jak uwikłanie w media społecznościowe, styczność z patologicznymi treściami czy uzależnienia - są wskazówki dla rodziców, jak przeprowadzić dyskusję z nastolatkiem tak, żeby on się troszkę tym przejął" - mówiła.

Bogna Białecka jest autorką materiałów edukacyjnych przygotowanych na kończące Rok Rodziny Światowe Spotkanie Rodzin, które odbędzie się od 22 do 26 czerwca 2022 r. w Rzymie. Materiały zostały przygotowane w języku polskim i ukraińskim. Zostały przekazane w marcu papieżowi Franciszkowi i Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia.

Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii powstała 10 lat temu i specjalizuje się w profilaktyce zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prowadzi warsztaty dla młodzieży, rodziców i wychowawców, przygotowuje konspekty lekcji wychowawczych, organizuje konferencje oraz prowadzi portal Pytam.edu.pl, na którym odpowiada na pytania zadawane przez młodzież.