Ekspert: studia w areszcie pomagają osadzonym odnaleźć swoją wartość

Osadzeni studiujący w areszcie są ludźmi wartościowymi, tak jak każdy człowiek, ale potrzebują osób, które pomogą im tę wartość odnaleźć i urzeczywistnić – powiedział PAP prodziekan Wydziału Teologii KUL ks. prof. Mirosław Brzeziński, prowadzący zajęcia dla osadzonych w Areszcie Śledczym w Lublinie.

Ks. prof. Brzeziński powiedział, że współpraca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ze Służbą Więzienną w zakresie kształcenia osadzonych rozpoczęła się w roku akademickim 2013/2014 i od tego czasu studia licencjackie lub magisterskie ukończyło 30 osadzonych w Areszcie Śledczym w Lublinie.

Po wyjściu na wolność, wskazał prodziekan, w konflikt z prawem weszło tylko dwóch studentów. Niektórzy, dodał, w czasie studiów skończyli odbywanie wyroków i kontynuują zajęcia na uczelni.

"Obecnie na trzech latach studiów licencjackich mamy 17 studentów, z czego pięciu w tym roku ukończyło studia I stopnia, otrzymując dyplom licencjata" - powiedział wykładowca.

Wyjaśnił, że studia na kierunku nauki o rodzinie prowadzone są na I stopniu (licencjat) w specjalności asystent osoby niesamodzielnej. W tym roku KUL planuje otworzyć w areszcie studia II stopnia (magister) ze specjalnością animacja środowiska społecznego.

"Specjalności zostały przygotowane w oparciu o rozmowy z władzami penitencjarnymi, aby absolwenci mogli wykorzystać swoją wiedzę w przyszłej pracy na wolności lub pozostając jeszcze w areszcie" - wskazał ks. prof. Brzeziński.

Podał, że po zakończeniu studiów absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w zawodach związanych z pomocą osobom starszym, w tym m.in. w ośrodkach pomocy osobom starszym i niesamodzielnym.

Odpowiadając na pytanie PAP o warunki nauczania w areszcie, prodziekan stwierdził, że odbywają się one stacjonarnie. "Wykładowcy przychodzą do aresztu, zajęcia prowadzą w specjalnie przygotowanych salach, do których aresztanci są doprowadzani na konkretne godziny" - powiedział, dodając, że zajęcia wyglądają tak samo i są realizowane według takiego samego programu jak w murach uczelni.

Wskazując na różnice, ks. prof. Brzeziński zwrócił uwagę, że studenci mają ograniczony dostęp do internetu i nie mogą sami wybrać się do biblioteki uniwersyteckiej, dlatego niezbędną literaturę dostarczają im prowadzący zajęcia.

"Większość z nas dostarcza studentom duplikaty książek, czasopism naukowych, żeby rozbudowywać bibliotekę w areszcie. Służy to rozwojowi studentów i w przyszłości usprawni pisanie prac dyplomowych" - powiedział.

"Prowadzący zajęcia podlegają takim samym rygorom jak każdy wchodzący na teren aresztu śledczego" - przypomniał prodziekan. Zwrócił uwagę, że wchodząc i wychodząc z aresztu, wykładowcy muszą okazać dowód osobisty i przepustkę, telefony komórkowe muszą pozostawić na zewnątrz, a ich laptopy i pendrive'y niezbędne do prowadzenia zajęć są sprawdzane przez strażników.

Osadzeni zainteresowani studiami, wskazał ks. prof. Brzeziński, muszą spełnić określone warunki: zdana matura, odpowiednia postawa i zachowanie, zgoda władz penitencjarnych i możliwość przeniesienia się z aresztów lub zakładów karnych, w których przebywają do Aresztu Śledczego w Lublinie.

Zapytany przez PAP odpowiedział, że wykładowcy nie rozmawiają ze studentami o przyczynach pobytu w aresztu. "Nie pytamy o to. To nie leży w naszych kompetencjach. Traktujemy ich jako studentów" - podkreślił wykładowca.

Pytania zadawane przez studentów podczas zajęć, przyznał prodziekan, czasem odnoszą się do ich wcześniejszego życia, relacji rodzinnych i z innymi ludźmi. "Padają pytania o relacje z Panem Bogiem, o życie wiary" - wymienił.

Odpowiadając na pytanie o postawę studentów, ks. prof. Brzeziński podkreślił, że osadzeni wywodzą się ze wszystkich grup społecznych, a jedynym elementem, który ich wyróżnia, jest to, że mieli konflikt z prawem.

Zdaniem wykładowcy ich zaangażowanie w studia jest bardzo duże. "Widać pragnienie zdobywania wiedzy, rozwoju naukowego, ale też zauważalna jest chęć rozwoju osobowego, duchowego oraz zrobienia czegoś dla siebie i rodziny" - stwierdził. "Chodzi im nie tylko o zdobycie wiedzy, tytułu, ale też o kształtowanie swojego człowieczeństwa. Bo w jakimś momencie zagubili się na tej drodze" - wyjaśnił.

Według ks. prof. Brzezińskiego studiowanie podczas pobytu w areszcie może sprzyjać resocjalizacji.

"U studentów widać chęć przemiany. Nie tylko zdobywania wiedzy, ale też kształtowania siebie w swoim człowieczeństwie, w postawach, w budowaniu na nowo relacji z rodzinami, innym spojrzeniu na to, co wydarzyło się wcześniej, na świat, człowieka" - wymienił wykładowca, dodając, że osadzeni studiujący w areszcie są ludźmi wartościowymi.

"Potrzebują osób, które pomogą im tę wartość odnaleźć i urzeczywistnić" - dodał.

W kwietniu br. KUL i Centralny Zarząd Służby Więziennej podpisali list intencyjny w sprawie uruchomienia Centrum Studiów KUL dla Osadzonych, które ma umożliwić skazanym kształcenie na poziomie wyższym, a także przyswojenie przez nich istotnych wartości etycznych i humanistycznych. Uruchomienie ośrodka zapowiedziano na październik.