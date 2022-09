Ekspertka ds. brytyjskich: Karol III będzie musiał okroić swoją dotychczasową aktywność na niektórych polach

O ile Elżbieta II była niezwykle doświadczona, jeśli chodzi o współpracę monarchii z państwem brytyjskim, o tyle były książę Karol był niezwykle aktywny na różnych polach, które w tej chwili będzie musiał nieco okroić - powiedziała w poniedziałek w Studiu PAP Elżbieta Królikowska-Avis, ekspertka ds. brytyjskich.

Królikowska-Avis zapytana przez PAP.PL o to, jaka będzie monarchia brytyjska pod rządami Karola III, wskazała, że nowy król jeszcze jako książę był aktywny na wielu polach, "które teraz będzie musiał okroić" - zaznaczyła. "Był jeszcze wcześniej, niż to stało się modne, ekologiem. To on jest dziś w Wielkiej Brytanii guru ekologów" - dodała.

Karol III podejmował także inicjatywę międzynarodową. Jak wskazała, nowy król często pisywał listy do kolejnych premierów, w których zwracał uwagę na pewne braki, niedobory, problemy państwa brytyjskiego. "Teraz nie będzie mógł sobie na to pozwolić, bo istnieje całkowity rozdział między monarchią a państwem" - wskazała Królikowska-Avis.

Ekspertka ds. brytyjskich podkreśliła także, że jeśli chodzi o sposób zarządzania monarchią Elżbieta II "wysoko postawiła poprzeczkę". "Karol III widział jak bardzo ostrożna była królowa, jeśli chodzi o granicę dzielącą sprawy monarchii od spraw państwowych" - powiedziała. "Mam nadzieję, że tej granicy nie będzie przekraczać także Karol III" - dodała.

Królikowska-Avis zaznaczyła, że monarchia brytyjska podczas panowania Elżbiety II kilkukrotnie stała na rozdrożu. Jeden z najpoważniejszych kryzysów był wywołany przez publikację dotyczącą byłej żony ówczesnego księcia Karola, Diany - "Diana i jej prawdziwa historia". Wówczas Elżbieta II podjęła reformy.

"Zaczęła płacić podatek dochodowy, zmniejszyła listę cywilną członków rodziny królewskiej, będącej na garnuszku państwa. Było trzynaście osób, które utrzymywały się z podatków. Liczbę (Elżbieta II) zredukowała do trzech" - zaznaczyła.

Pytana o źródło niesłabnącego znaczenia monarchii dla samych Brytyjczyków Królikowska-Avis podkreśliła, że podczas kryzysu wywołanego m.in. brexitem "królowa i monarchia to był najjaśniejszy punkt życia Brytyjczyków". Jak podkreśliła "brytyjski establishment skompromitował się dosyć poważnie" i na tym tle monarchia stanowi jedyny autorytet.

