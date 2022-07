Przed burzami z gradem z silnymi porywami wiatru w powiecie elbląskim w niedzielę (warmińsko-mazurskie) ostrzegają synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W niedzielę od godz. 10.00 do godz. 18.00 prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad - głosi komunikat.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska nad powiatem elbląskim oceniono na 80 proc.