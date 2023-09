Elbląg: Poseł Leonard Krasulski - liderem listy PiS do Sejmu, za nim Teresa Wilk i wiceminister Andrzej Śliwka

Poseł Leonard Krasulski otwiera listę kandydatów PiS do Sejmu w okręgu 34 (elbląski), za nim są Teresa Wilk, oraz wiceszef MAP Andrzej Śliwka. Kandydatami PiS do Senatu są: obecna senator Bogusława Orzechowska (okręg 85) oraz były komendant straży pożarnej w Elblągu Łukasz Kochan (okręg nr 84).

Poseł Leonard Krasulski prezentując w poniedziałek w Elblągu listę kandydatów do Sejmu i Senatu wspominał prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

"Tę chwilę i to dzisiejsze spotkanie zawdzięczamy człowiekowi, którego nie ma wśród nas - prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. To człowiek, który powierzył nam misję, którą próbujemy realizować. To on nam wskazał przed laty drogę" - mówił Krasulski. Dodał, że już w 1989 roku Lech Kaczyński mówił, że "Polska powinna rozwijać się w sposób zrównoważony". "Lech Kaczyński podkreślał też, że trzeba stawiać na młodych" - wskazał poseł.

"My wypełniliśmy choć po części wolę prezydenta Kaczyńskiego. Powstała w Elblągu pierwsza uczelnia - Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, a obecnie Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych. Wypełniliśmy tę wolę za przyczyną Jarosława Kaczyńskiego, który w 1989 roku został senatorem z okręgu elbląskiego, a który nam cały czas kibicuje i patronuje" - zauważył Krasulski.

Wskazał, że region rozwija się dzięki przekopowi Mierzei Wiślanej, o realizacji którego zdecydował premier Jarosław Kaczyński. Jak zaznaczył, przekop dał szanse wszystkim powiatom w regionie także całej Polsce. "Przekop jest oknem na świat" - dodał poseł PiS. Według niego, obecnie inwestycja nie może być w pełni wykorzystana, gdyż blokowany (przez władze miasta-PAP) jest rozwój portu w Elblągu.

"Jesteśmy związani z tradycją żuławską, z polderami i z żyzną ziemią. Cieszymy się z tego co mamy i podnosimy stopę życiową" - mówił Krasulski.

W okręgu 34 do Sejmu za liderem listy posłem Krasulskim jest Teresa Wilk, wdowa po prezydencie Elbląga i pośle Jerzym Wilku (orędowniku przekopu przez Mierzeję). Na 3 miejscu jest wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka, a na 4. miejscu poseł Robert Gontarz. Piąte miejsce przypadło rolnikowi, posłowi Adamowi Ołdakowskiemu.

Przedstawiono także kandydatów do Senatu. W okręgu 84 kandyduje Łukasz Kochan - były komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej, a w okręgu 85 lekarz, obecna senator Bogusława Orzechowska.

Na liście kandydatów zaprezentowanych w poniedziałek nie ma posła Zbigniewa Babalskiego. Był wiceministrem rolnictwa, wcześniej wojewodą warmińsko-mazurskim, a od czterech kadencji jest posłem.

Krasulski pytany przez PAP dlaczego Babalski nie został ujęty na liście przyznał, że proponowano mu 5 miejsce, ale nie zgodził się. "W tym cały jest ambaras, aby dwoje chciało naraz. To jego decyzja. Żal mi posła Babalskiego, żal mi tych głosów, ale taka jest jego decyzja" - wskazał poseł PiS.

Babalski pytany czy rozmowy w sprawie miejsca na liście jeszcze trwają odpowiedział, że "pozostawia to bez komentarza". Listy mają być zarejestrowane 6 września.

W ostatnich wyborach w roku 2019 w okręgu elbląskim zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość wprowadzając do Sejmu 4 posłów. Drugie miejsce zajęła KO (2 mandaty), po jednym mandacie otrzymały komitety SLD i PSL.

