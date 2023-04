Elżbieta Penderecka uhonorowana Glorią Artis

Elżbieta Penderecka została uhonorowana najwyższym odznaczeniem pozostającym w gestii ministra kultury - Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Uroczystość odbyła się w niedzielę wieczorem w warszawskiej Filharmonii Narodowej.

Wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński nadał to odznaczenie Elżbiecie Pendereckiej za szczególne i owocne zaangażowanie w działalność na rzecz kultury polskiej. Odznaczenie wręczył sekretarz stanu w MKiDN dr Jarosław Sellin.

Przed aktem dekoracji wiceminister Sellin zaznaczył, że - jak się dowiedział - pierwszą osobą uhonorowaną Glorią Artis był Krzysztof Penderecki.

"Proszę przyjąć wyrazy podziwu dla pani dokonań, które są dowodem niezwykłej energii i wewnętrznej siły, a które odczytuję jako wyraz umiłowania tego, co jest najważniejsze, gdyż prawdziwe, dobre i piękne" - mówił zwracając się do Elżbiety Pendereckiej. - A jak powiedział maestro Krzysztof Penderecki, +Nie są to abstrakcyjne pomysły filozofów, czy teologów. Pojęcia te mają byt substancjalny - dają się odczuć w sumieniu+" - dodał.

W laudacji wygłoszonej przez wiceministra znalazły się podziękowania dla Elżbiety Pendereckiej za oddanie sprawom Polski - kulturze polskiej oraz jej krzewienie w kraju i za granicą.

"Słowa uznania należne są pani konsekwentnej i odpowiedzialnej pracy. Tę wytrwałość, zaangażowanie i pasję znajduję w charakterystycznej dla pani trosce o wysoki i wszechstronny poziom edukacji muzycznej, rozbudzanie wyobraźni oraz wrażliwości estetycznej, a także w działalności filantropijnej czy w perfekcyjnej organizacji wielu niezwykłych przedsięwzięć artystycznych, które cieszą artystów i melomanów" - zaznaczył Sellin.

W laudacji wiceminister mówił też o szczególnym miejscu, jakim jest dom Pendereckich w Lusławicach. "Pełen wdzięczności, chciałbym także wspomnieć miejsce ponadczasowej obecności dzieła Krzysztofa Pendereckiego. Lusławice i Arboretum otaczające dwór w roku 2021, zgodnie ze wspólną decyzją pani i maestro Krzysztofa Pendereckiego oraz wolą wiceprezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej i ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego, zostały objęte opieką Państwa Polskiego. Dom Krzysztofa Pendereckiego stał się dobrem narodowym, przestrzenią głębokiego obcowania z bogactwem muzyki" - podkreślił wiceminister.

"Raz jeszcze składam szczególne podziękowania za wspaniały dorobek, którym opowiada się pani po stronie wartości, inspirując i kształtując wrażliwość nie tylko muzyczną obecnych i przyszłych pokoleń melomanów i animatorów kultury - mówił Jarosław Sellin i dodał - Chyląc czoła przed tym wspaniałym dziełem, zdobiącym polską kulturę i uświetniającym współczesne karty historii naszego kraju, życzę pani zdrowia oraz wielu codziennych radości".

Podczas tej samej uroczystości odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" został odznaczony Andrzej Giza, współzałożyciel Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena, od piętnastu lat jego dyrektor.

Andrzej Giza jest kulturoznawcą, animatorem kultury, badaczem dziedzictwa polskich emigrantów, organizatorem wielu festiwali poświęconych wybitnym postaciom polskiej kultury - Szymborskiej, Miłoszowi, Wajdzie, Pendereckiemu - zaznaczył w laudacji wiceminister Sellin.

Uroczystość poprzedziła koncert w ramach 27. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena, który tego wieczoru poświęcony był utworom: Ludwiga van Beethovena - Uwerturze "Ruiny Aten"; Krzysztofa Pendereckiego VI Symfonii "Pieśni chińskie" oraz Gustava Mahlera "Das Lied von der Erde". Wystąpiła Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, którą poprowadził Jacek Kaspszyk. Festiwal trwa do 7 kwietnia.