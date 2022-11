Elżbieta Witek: kwestie bezpieczeństwa są sprawą priorytetową

Kwestie bezpieczeństwa są sprawą priorytetową. Rząd robi, co może by wesprzeć obywateli w trudnej sytuacji wojny i pocovidowych turbulencji - powiedziała w piątek marszałek Sejmu Elżbieta Witek podczas spotkania z mieszkańcami Białobrzegów (woj. mazowieckie).

O spotkaniu marszałek Sejmu z mieszkańcami powiatu białobrzeskiego poinformowano w komunikacie Kancelarii Sejmu w piątek wieczorem.

"Kiedy nam się wydawało, że podnosimy się z tego dołka, w jaki wpędził nas covid, to wybuchła wojna. Rosja zaatakowała niezależne, samodzielne, demokratyczne państwo, naszego sąsiada - Ukrainę. Cały świat do dziś jest pełen podziwu dla postawy Polaków, rządu, samorządu, Kościoła, organizacji pozarządowych, ale przede wszystkim dla ludzi" - mówiła marszałek Witek podczas spotkania.

Priorytetem bezpieczeństwo dla rodzin, ale i bezpieczeństwo zewnętrzne

Jak podkreśliła, "kwestie bezpieczeństwa są sprawą priorytetową". "Bezpieczeństwo dla rodzin, ale i bezpieczeństwo zewnętrzne. Zwiększamy nakłady na wojsko. Do Polski przychodzi najnowocześniejszy sprzęt wojskowy. Rząd robi co może, by wesprzeć obywateli w trudnej sytuacji wojny i pocovidowych turbulencji" - wskazywała Witek.

"W swojej historii przeszliśmy bardzo wiele. Lata niewoli, agresja niemiecka, sowiecka, łagry, wypędzenia. My to wszystko znamy. Na pomoc Ukraińcom ruszyliśmy z potrzeby serca. Z ich strony słyszymy słowa wielkiej wdzięczności. To są miliony uchodźców, głównie kobiety i dzieci. To, co się dzieje na Ukrainie, to są zbrodnie ludobójstwa" - mówiła marszałek Sejmu.

W UE jest więcej parlamentów zarządzanych przez kobiet

Przestrzegała także przed dezinformacją, która - jak oceniła - jest "olbrzymią bronią Putina". "Próbuje się skłócić nas z Ukraińcami. To nie jest wojna Ukraińców. To jest wojna prowadzona z całym wolnym światem. Wiemy już dziś sami, tracąc dwóch naszych obywateli, że ta wojna dosięgła także nas i nie możemy zamykać na to oczu" - podkreśliła.

"W UE jest więcej parlamentów zarządzanych przez kobiety. Postanowiłam je zaprosić. Przyjechały do Polski, byłyśmy na granicy, w ośrodkach recepcyjnych, spotykałyśmy się z ukraińskimi kobietami. To zdało egzamin, spotkania odbywają się sukcesywnie. Ostatnie w Brukseli, gdyż uznałam, że stolica UE powinna usłyszeć głos kobiet, które upominają się o wsparcie Ukrainy, bo to nie jest wojna prowadzona z armią, to jest wojna prowadzona z cywilami. To jest próba unicestwienia narodu ukraińskiego" - wskazała Witek.

Marszałek Sejmu nawiązała tym samym do wizyty w naszym kraju na jej zaproszenie przewodniczących parlamentów krajów unijnych. Do spotkania kobiet - przewodniczących parlamentów państw Unii Europejskiej - doszło w Polsce 19 i 20 kwietnia br.