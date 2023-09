Elżbieta Witek: lista PiS w Legnicy to silna i zdeterminowana drużyna; liderami - Machałek, Pogoda, Kubów (aktualizacja)

W okręgu legnickim tworzymy silną i zdeterminowaną drużynę PiS, która przystąpi do walki o mandaty - oświadczyła w sobotę marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Poinformowała przy tym, że na czele listy PiS w Legnicy, poza jej nazwiskiem, znaleźli się m.in: Marzena Machałek, Szymon Pogoda i Krzysztof Kubów.

Prawo i Sprawiedliwość prezentuje w sobotę listy wyborcze w poszczególnych okręgach. Nazwiska kandydatów w okręgu legnickim przedstawiła w sobotę rano marszałek Sejmu, która jest liderem tej listy.

Jej zdaniem, wspólnie z innymi kandydatami, tworzą w Legnicy "silną i zdeterminowaną drużynę, która przystąpi do walki o mandaty".

Jak poinformowała, z drugiego miejsca kandydować będzie wiceminister edukacji narodowej Marzena Machałek. Na trzecim miejscu jest poseł Szymon Pogoda, który reprezentuje Bolesławiec. Dalej znalazł się szef gabinetu politycznego premiera, minister Krzysztof Kubów, poseł na Sejm Stanisław Żuk, siódme miejsce na liście zajmuje legniczanka, poseł Ewa Szymańska, ósme miejsce starosta legnicki Adam Babuśka - wymieniała marszałek.

Witek podkreśliła, że na legnickiej liście wyborczej PiS są politycy, którzy mają bardzo bogate doświadczenie.

"Ludzie znani, rozpoznawali i bardzo aktywni w swoich środowiskach. Ale mamy także nowe twarze. Mamy nadzieję, że z równą determinacją co pozostali przystąpimy do walki o mandaty. Życzę wszystkim koleżankom i kolegom jak najlepszego wyniku i oczywiście zwycięstwa" - dodała.

Witek podkreśliła, że Prawo i Sprawiedliwość przez minione kadencje zrobiło bardzo dużo i dotrzymało słowa, co przekłada się na to, że Polska się zmienia.

"Jeżdżę po Polsce i wszędzie to słyszę. To jest widoczne gołym okiem. Ja myślę, że jeśli Polacy rozejrzą się wokół siebie i zobaczą, że można w polityce dotrzymywać słowa, że można się dzielić pieniędzmi budżetowymi z obywatelami bez względu na to, gdzie mieszkają i jakie stanowiska zajmują, co robią. To liczę, że zaufają nam i tym razem, bo mamy do zrobienia bardzo dużo. W ciągu ośmiu lat nie da się wszystkiego załatwić, a problemów jest bardzo wiele" - powiedziała Witek.

Dodała, że liczy, iż Polacy zechcą jeszcze raz zaufać rządzącym i wynik w tegorocznych wyborach będzie dla Zjednoczonej Prawicy jeszcze lepszy.

W okręgu nr 1 w poprzednich wyborach lista KW PiS zdobywała dwukrotnie po 6 mandatów.

Witek podkreśliła, że wynik nie powinien być gorszy nie tylko w okręgu nr 1, ale też i na całym Dolnym Śląsku, na który przeprowadzono wiele inwestycji w minionych latach.

"Myśmy na terenie Dolnego Śląska bardzo wiele zrobili. Nigdy nie było tak wiele pieniędzy na kulturę, jak jest w ciągu tej kadencji, co wszyscy widzimy. To jest taki boom, podobnie jak boom na drogi. W tej chwili jeździmy już super drogami. Minister Adamczyk, główny budowniczy Polski już w tej chwili nie może się zatrzymać: szybko i sprawnie te drogi się buduje. Nie tylko te główne drogi - autostrady i trasy szybkiego ruchu - ale te mniejsze drogi w miastach, gminach i powiatach. To widać" - mówiła Witek.

Dodała, że wobec tak trudnej sytuacji wojennej na Ukrainie obecny rząd gwarantuje bezpieczeństwo Polaków i polskich rodzin.

Na liście KW Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 1 (legnicko-jeleniogórskim) obok siedmiu posłów na czele znaleźli się też samorządowcy: Adam Babuśka (starosta legnicki), Jarosław Gęborys (st. kamiennogórski), Wojciech Dobrołowicz (burmistrz Bogatyni), radni wojewódzcy Piotr Karwan i Paweł Kura.

O mandaty powalczy też troje obecnych senatorów PiS: Dorota Czudowska, Rafał Ślusarz i Krzysztof Mróz.

