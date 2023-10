Elżbieta Witek: Rodzice zabierający swoje dzieci na te marsze dostaną od nich zapłatę

- Nie raz widzieliśmy obrazki jak a tych manifestacjach rodzice, matki dają swojemu dziecku do ręki karteczkę z wulgarnymi słowami, kiedy malują na czołach dzieci 8 gwiazdek. To ja pytam tych rodziców, dlaczego tak krzywdzicie własne dzieci - pytała w Katowicach Elżbieta Witek

Elżbieta Witek na konwencji PIS w Katowicach odwołała się do mowy nienawiści jaką jej zdaniem promuje opozycja. Przywołała przykład posłanki, która miała powiedzieć w nagraniu internetowym, że wstydzi się przyznać, że jest Polką,

- Mówiła, że na świecie mówią o nas, Polakach, że jesteśmy debilami i idiotami. O tych, którzy głosują na PiS, powiedziała, że jesteśmy ograniczeni i niedouczeni. - wyliczała Witek

- Proszę państwa, to kandydatka z mojego ukochanego Dolnego Śląska. Chciałabym jej powiedzieć: pani się coś pomyliło. Pani chyba chciała startować do Bundestagu niemieckiego, ale nie do polskiego Parlamentu — dodała Elżbieta Witek, wywołując burzę braw wśród zgromadzonych.

Marszałek Sejmu mówiąc o mówię nienawiści zwróciła się także do rodziców zabierających na marsze opozycji swoje dzieci.

- Rodzice, którzy zabierają swoje dzieci na te okropne marsze dostaną ognich odpowiednia zapłatę i nie będzie to szacunku - mówiła Witek i dodała

- Najgorsze jest to, że wciąga się w to wszystko dzieci nie raz widzieliśmy obrazki jak a tych manifestacjach rodzice, matki dają swojemu dziecku do ręki karteczkę z wulgarnymi słowami, kiedy malują na czołach dzieci 8 gwiazdek. To ja pytam tych rodziców, dlaczego tak krzywdzicie własne dzieci?

Jednocześnie Elżbieta Witek przekonywała, że Prawo i Sprawiedliwość wybrało inną strategię.

- Trzeba temu złu powiedzieć nareszcie stop - tak nie wolno. My powiedzieliśmy, że nie będziemy tacy jak oni, my chcemy powiedzieć stop temu złu. Możemy to zrobić. Można być uczciwym w Polityce, można dotrzymywać słowa i są wartości którym my jesteśmy cały czas wierni, wartości, które budują, a nie niszczą. Uznaliśmy, że tą najwyższą wartością jest polska rodzina.- przekonywała Witek