Elżbieta Witek rozmawiała z wiceszefową łotewskiej Saeimy o wojnie na Ukrainie

Wojna na Ukrainie i wsparcie humanitarne dla uchodźców były głównymi tematami wtorkowego spotkania marszałek Sejmu Elżbiety Witek z wiceprzewodnicząca Saeimy Republiki Łotewskiej Dagmarą Beitnere-Le Gallą.

Witek i Beitnere-Le Galla spotkały się we wtorek w Sejmie. Delegacja łotewska z wiceprzewodniczącą Saeimy na czele przebywa w Polsce na zaproszenie wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego.

Według komunikatu Centrum Informacyjnego Sejmu, Witek podkreśliła podczas spotkania, że Polska i Łotwa mają zbieżne stanowiska w wielu kwestiach, w tym w odniesieniu do problematyki bezpieczeństwa, polityki wschodniej UE i współpracy regionalnej. Zapewniła też o jednomyślności z krajami bałtyckimi co do oceny agresji rosyjskiej na Ukrainę.

"Rozmowy dotyczyły także wymiany doświadczeń odnośnie pomocy humanitarnej udzielanej ukraińskim uchodźcom wojennym. Marszałek Witek wspomniała o wsparciu materialnym, finansowym i technicznym oraz o szczególnej pracy polskiego parlamentu, który w sposób ekstraordynaryjny uchwala ustawy mające ułatwić obywatelom Ukrainy pobyt w Polsce" - wskazano w komunikacie.

O łotewskich działaniach na rzecz wsparcia Ukrainy mówiła z kolei Beitnere-Le Galla. Według CIS rozmówczynie "podkreśliły solidarność narodu polskiego i łotewskiego z Ukrainą i doceniły postawę społeczeństw wobec uchodźców". Poruszono też kwestię dyplomacji parlamentarnej jako ważnego uzupełnienia działań prowadzonych przez krajowe rządy.