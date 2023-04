Elżbieta Witek: trzeba zatrzymać Putina na Ukrainie

Trzeba zatrzymać Władimira Putina na Ukrainie i dlatego należy pomagać Ukrainie humanitarnie, dyplomatycznie i wojskowo - powiedziała w sobotę w Tomaszowie Lubelskim marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Jeśli Ukraina przegra, to Rosjanie "posuną się dalej" - podkreśliła.

Na sobotnim spotkaniu z mieszkańcami Tomaszowa Lubelskiego Witek została zapytana m.in. o wojnę na Ukrainie.

"Przez całą historię to Polacy walczyli +Za wolność naszą i waszą+. Na całym świecie. Po raz pierwszy ktoś inny walczy o naszą wolność i dlatego trzeba wspierać Ukrainę. Bo to tam się leje krew, tam są czołgi rosyjskie, tam są niszczone domy, tam są gwałcone kobiety" - powiedziała Witek.

Jej zdaniem, jeśli Ukraina przegra, to Rosjanie "posuną się dalej". "A kto jest następny? Państwa bałtyckie i Polska. Dlatego trzeba zatrzymać Putina tam na Ukrainie. I dlatego trzeba pomagać humanitarnie, dyplomatycznie i wojskowo. Trzeba pomagać" - oświadczyła marszałek.

Witek została zapytana też na jakiej podstawie już w przedszkolach "uczą dzieci jeść robaki".

Marszałek zapewniła, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią wolnościową. "Jak słyszę, że mamy być ograniczani, także w przedszkolach, szkołach, gdzie każe nam się ograniczać ilość jedzonego mięsa, gdzie nam się sufluje, że zdrowe są robaczki, (...) ograniczona ilość ubrań w ciągu roku, (ograniczać) nabiał - to jest szaleństwo" - wskazała.

"To jest szaleństwo, na które my, jako Prawo i Sprawiedliwość nigdy się nie zgodzimy. Polacy sami mają decydować o tym, co chcą jeść, gdzie chcą wyjechać, jak chcą żyć, jak chcą wychowywać własne dzieci, w co je ubierać. To jest ich prawo i my tego prawa będziemy przestrzegać" - zapewniła.