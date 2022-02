Elżbieta Zielińska wraca do Sejmu; obejmie mandat po Wiesławie Janczyku

Elżbieta Zielińska obejmie mandat po pośle PiS Wiesławie Janczyku, który został powołany do Rady Polityki Pieniężnej. Cieszę się z powrotu do Sejmu; jestem jak najbardziej gotowa podjąć się tego wyzwania - podkreśla Zielińska, która w minionej kadencji zasiadała w klubie Kukiz'15.

Sejm powołał w środę posła PiS Wiesława Janczyka do Rady Polityki Pieniężnej. Zgodnie z Konstytucją RP mandatu posła nie można łączyć z tą funkcją, dlatego Janczyka w Sejmie zastąpi osoba, która startowała w wyborach w 2019 r. z tej samej listy i uzyskała najwyższy kolejny wynik.

Mandat po Janczyku obejmie Elżbieta Zielińska, która w minionej kadencji zasiadała w ławach poselskich klubu Kukiz'15. Nowa posłanka będzie sprawować swój mandat do kolejnych wyborów parlamentarnych.

"Zamierzam przyjąć mandat. Dołączę do klubu PiS, zostałam wybrana z tej listy, tak głosowali moi wybory i moim zdaniem to uczciwe, żeby przystąpić do Zjednoczonej Prawicy" - powiedziała PAP Zielińska.

Przyznała, że cieszy się z powrotu na Wiejską. "Biorąc udział w wyborach człowiek zawsze liczy na to, że zostanie wybrany. Mój najmłodszy synek skończył rok, więc w najbliższym czasie czekała mnie aktywizacja zawodowa. Jestem jak najbardziej gotowa podjąć się tego wyzwania" - dodała.

Elżbieta Zielińska w wyborach parlamentarnych w 2015 r. uzyskała mandat poselski kandydując w okręgu nowosądeckim z pierwszego miejsca na liście Kukiz'15. W sierpniu 2019 r. opuściła klub poselski Kukiz'15, motywując to zawarciem przez Pawła Kukiza porozumienia wyborczego z PSL. Współtworzyła koło poselskie Unia Polityki Realnej. W tym samym miesiącu została kandydatką do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości w dotychczasowym okręgu. W głosowaniu z października 2019 r. nie uzyskała reelekcji, zajmując pierwsze niemandatowe miejsce na liście swojego komitetu z wynikiem 7999 głosów.