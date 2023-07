Emerytury nauczycielskie tematem spotkania szefa MEiN i Solidarności

Sprawy związane z emeryturami dla nauczycieli były tematem środowego spotkania kierownictwa MEiN z prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Związkowcy przedstawili propozycje korekty tych rozwiązań.

Jak podano w środę na stronie resortu edukacji i nauki, szef MEiN Przemysław Czarnek oraz wiceszef MEiN Dariusz Piontkowski spotkali się z nowo wybranym prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność". W rozmowach uczestniczyła również prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uściańska. Wiodącym tematem spotkania były sprawy związane z emeryturami dla nauczycieli.

"To jest główny punkt naszego dzisiejszego spotkania. Myśmy rzeczywiście zrobili pierwszy, dobry krok w kierunku przywrócenia emerytur nauczycielskich tej grupie nauczycieli, która utraciła te uprawnienia z 2009 rokiem" - powiedział, cytowany w komunikacie, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Szef MEiN dodał, że potrzebne są rozmowy, aby emerytury nauczycielskie były korzystniejsze dla nauczycieli niż świadczenia kompensacyjne.

"Stąd te rozpoczęte dzisiaj dyskusje i prośba o analizę tego, w jaki sposób dojść do tego 1 września 2024 roku i do sytuacji, w której będą one korzystniejsze niż świadczenia kompensacyjne" - podkreślił Czarnek.

MEiN podało, że związkowcy nawiązując do ustawy wprowadzającej szczególne rozwiązania dotyczące emerytury nauczycielskiej, przedstawili propozycję korekty tych rozwiązań. "Propozycje przedstawione przez stronę związkową, po złożeniu ich w formie pisemnej, zostaną przeanalizowane pod kątem możliwości wdrożenia ich w trakcie innych prac nad rozwiązaniami powszechnego systemu emerytalnego. Ustalono, że kolejne tematy dotyczące spraw nauczycielskich zostaną omówione na spotkaniu zaplanowanym na sierpień br., przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego" - poinformowało MEiN.

W połowie czerwca Sejm przyjął ustawę dającą prawo do emerytury na szczególnych zasadach nauczycielom, którzy podjęli pracę przed wprowadzeniem reformy emerytalnej z 1999 r. Do przejścia na emeryturę na szczególnych zasadach będą mogli przejść począwszy od: 1 września 2024 r. (nauczyciele urodzeni przed 1 września 1966 r.); 1 września 2025 r. (nauczyciele urodzeni po 31 sierpnia 1966 r., a przed 1 września 1969 r.); 1 września 2026 r. (nauczyciele urodzeni po 31 sierpnia 1969 r.).

Nauczyciela, który przejdzie na emeryturę na szczególnych zasadach, a nie osiągnął wieku emerytalnego, będzie można zatrudnić wyłącznie w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, za zgodą kuratora. Wymiar zatrudnienia w szkole takiego nauczyciela nie będzie mógł być wyższy, niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć.

Teraz ustawa trafiła do Senatu.