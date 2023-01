Emhoff: przyrzekam, że będziemy kontynuować wsparcie dla Ukraińców

Przyrzekam, że będziemy kontynuować wsparcie dla Ukraińców – zapewnił w sobotę Douglas Emhoff, mąż Kamali Harris, uchodźców, którzy przebywają w centrum UNHCR w Krakowie.

"Przyrzekam, że będziemy kontynuować wsparcie dla Ukraińców" - zapewnił w sobotę Douglas Emhoff, mąż Kamali Harris, uchodźców, którzy przebywają w centrum UNHCR w krakowskich Czyżynach. "Chcę żebyście wiedzieli, że USA robi, co może, aby wspierać Ukraińców" - zwrócił się do kobiet, biorących udział w relaksacyjnych warsztatach malarskich.

Zwrócił też uwagę na wsparcie ze strony polskiego narodu, który - jak mówił "otworzył serca". Zapewnił o wsparciu USA dla polskiego rządu oraz dla UNHCR (biuro wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców) w wysiłkach czynionych na rzecz poprawy sytuacji Ukraińców.

Kobiety, które przychodzą do centrum, dziękowały za wsparcie i prosiły o dalszą pomoc dla swoich rodaków. "Dwa miesiące temu wyjechałam ze Lwowa. Już nie było tam prądu. Bardzo jednak chciałabym wrócić, bo tam jest mój dom. Moi synowie walczą w wojnie" - mówiła jedna z seniorek.

Douglas Emhoff przebywa w Polsce jako wysłannik administracji prezydenta Joe Bidena i wiceprezydent Kamali Harris w zakresie zwalczania antysemityzmu na świecie i wspierania pamięci o Holokauście. W piątek drugi dżentelmen wziął udział w obchodach wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau. W sobotę przebywa w Krakowie. Następnego dnia uda się do Gorlic, skąd pochodzą jego przodkowie. Potem wyleci do Berlina.

Kraków jest wśród miast z najwyższą liczbą uchodźców z Ukrainy. Według ostatnich oficjalnych danych magistratu jest tu ok. 50 tys. osób, które po 24 lutym uciekły z tego kraju przed wojną. W kwietniu w Krakowie zatrzymało się ok. 180 tys. uchodźców. 1,5 mln uchodźców z Ukrainy zarejestrowało się w Polsce, aby skorzystać z ochrony tymczasowej.

Centrum dla uchodźców w Czyżynach odwiedzone przez Emhoffa oficjalnie rozpoczęło działalność 16 stycznia tego roku. To drugi taki ośrodek uruchomiony w Krakowie przez UNHCR. Pierwszy działał od kwietnia do września ub. r. w Tauron Arenie, został jednak zamknięty wraz z powrotem Tauron Areny do swojej pierwotnej funkcji.

Ośrodek działa podobnie jak świetlica, nie ma tu noclegów. Uchodźcy, ale i Polacy, mogą tu otrzymać doradztwo, w tym pomoc prawną i psychologiczną, ale i wziąć udział w różnorodnych zajęciach rozwojowych, m.in. w warsztatach artystycznych.

Dziennie przychodzi tu ok. 50 osób, głównie Ukraińców. Ośrodek otwarty jest jednak dla każdego, niezależnie od narodowości, kto potrzebuje wsparcia, porady, spotkania z innymi ludźmi.