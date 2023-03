Episkopat: abp Budzik został przewodniczącym zespołu ds. kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec

Abp Stanisław Budzik został wybrany nowym przewodniczącym zespołu ds. kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec, zaś bp Piotr Turzyński i bp Andrzej Przybylski zostali członkami Komisji Duchowieństwa - zdecydowano podczas 394. Zebrania Plenarnego KEP, które odbywa się w Warszawie.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

We wtorek biskupi dokonali wyborów do gremiów Episkopatu oraz do instytucji kościelnych podległych Konferencji Episkopatu Polski - poinformowało PAP biuro prasowe KEP.

W komunikacie przekazanym PAP podano, że w czasie 394. Zebrania Plenarnego KEP bp Piotr Turzyński został wybrany na drugą pięcioletnią kadencję członka Rady Stałej (z wyboru).

Na przewodniczącego Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych na drugą pięcioletnią kadencję został powołany bp Tadeusz Bronakowski.

Przewodniczącym Zespołu ds. Dialogu ze Wspólnotą Kościelną Polskokatolicką został bp Adrian Put, zastępując na tym stanowisku bpa Jacka Jezierskiego.

Przewodniczącym zespołu biskupów ds. duszpasterskiej troski o Radio Maryja na drugą kadencję pozostał bp Wiesław Śmigiel.

Na przewodniczącego zespołu ds. kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec został powołany abp Stanisław Budzik, zastępując na tym stanowisku bpa Jana Kopca.

Bp Józef Wróbel SCJ został wybrany na drugą kadencję jako przewodniczący zespołu ekspertów KEP ds. bioetycznych.

W skład komisji duchowieństwa weszli bp Piotr Turzyński i bp Andrzej Przybylski.