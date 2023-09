Episkopat: konieczne jest wychowanie młodzieży do otwartości na innych z zachowaniem własnej tożsamości

Konieczne jest wychowanie młodego pokolenia do mądrego i dojrzałego przeżywania różnic, łączenia otwartości na innych z zachowaniem własnej tożsamości - napisali biskupi w liście pasterskim Episkopatu Polski z okazji XIII Tygodnia Wychowania. W tym roku będzie on obchodzony od 10 do 16 września pod hasłem "Wspólnota słuchająca i ewangelizująca".

List zostanie odczytany w niedzielę 3 września w kościołach w Polsce.

Od 10 do 16 września br. w Kościele katolickim w Polsce będzie obchodzony XIII Tydzień Wychowania pod hasłem "Wspólnota słuchająca i ewangelizująca". Z tej okazji biskupi napisali list pasterski przekazany PAP przez biuro prasowe Episkopatu.

Podkreślili w nim konieczność "nieustannego rozeznawania woli Boga w życiu człowieka". Zaznaczyli, że celem trwającego w Kościele powszechnym synodu jest " rozeznawanie tego, co mówi do nas i do Kościoła Bóg, który jest obecny i działa w świecie".

Wskazali m.in. na potrzebę budowania wspólnoty. "Otwieranie serc wychowanków na drugiego człowieka w duchu miłości bliźniego nabiera szczególnego znaczenia w kontekście dramatu deptania ludzkiej godności i niesprawiedliwości w różnych częściach świata, trwających na świecie konfliktów zbrojnych, zwłaszcza wobec wojny na Ukrainie" - napisali biskupi. Zwrócili uwagę, że "konieczna jest zdolność do mądrego i dojrzałego przeżywania różnic, łącząca otwartość na innych z zachowaniem własnej tożsamości", która - jak wskazali - powinna "być wynikiem realizowania przykazania miłości bliźniego". Jako wzór wskazali przykład rodziny Ulmów, której uroczystość beatyfikacyjna 10 września 2023 r. zbiegnie się z rozpoczęciem Tygodnia Wychowania.

W ocenie biskupów, potrzeba dziś wychowywania "do aktywnego uczestnictwa we wspólnocie". "Wobec pogłębiających się problemów z odchodzeniem wielu osób z realnego życia i przechodzeniem w wirtualny świat mediów elektronicznych, cenne są wszystkie inicjatywy, które zakładają prawdziwe spotkanie i dialog, w którym +każdy ma prawo do bycia wysłuchanym, tak jak każdy ma prawo do wypowiedzi+" - napisali. Okazją do tego są m.in. szkolne lekcje religii.

Podkreślili, że "nie wystarcza bierny opór wobec zła". "Jezus wzywa nas do aktywnego zaangażowania w przemianę świata w duchu Ewangelii" - napisali biskupi.

Zachęcamy rodziców, nauczycieli, katechetów, wychowawców, duszpasterzy i wszystkich zaangażowanych w dzieło kształtowania serc dzieci i młodzieży, by tegoroczna wrześniowa refleksja, modlitwa i wszelkie działania skupione wokół problematyki wychowania były odpowiedzią na wyraźny znak czasu, jakim jest trwający w Kościele dynod o synodalności" - dodali.

Referendum to święto demokracji czy propaganda PiS? Zrobiliśmy na ten temat debatę. Zobaczcie

Programy socjalne – rozdawnictwo czy obowiązek? Zobacz naszą debatę

Czy Polaków czeka droga zima? Mamy na ten temat debatę. Zobaczcie