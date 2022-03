Episkopat Szwajcarii podziękował abp Gądeckiemu za list do patriarchy Cyryla ws. wojny w Ukrainie

Episkopat Szwajcarii podziękował przewodniczącemu KEP abp Stanisławowi Gądeckiemu za list do patriarchy moskiewskiego i całej Rusi Cyryla ws. zakończenia działań zbrojnych w Ukrainie i wycofania rosyjskich wojsk - poinformowało w sobotę PAP biuro prasowe Episkopatu.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 2 marca br. w liście do Cyryla poprosił, aby ten zaapelował do Władimira Putina "o wycofanie wojsk rosyjskich z suwerennego państwa, którym jest Ukraina". Pisał również, aby patriarcha moskiewski i całej Rusi zaapelował do rosyjskich żołnierzy, "by nie uczestniczyli w tej niesprawiedliwej wojnie, aby odmawiali wykonywania rozkazów, których skutkiem - jak już to widzimy ‒ są liczne zbrodnie wojenne".

List abp. Gądeckiego za pośrednictwem Sekretariatu CCEE został rozesłany do wszystkich przewodniczych Episkopatów Europy.

Za list do Cyryla przewodniczącemu KEP podziękował sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Szwajcarii.

"Dzisiaj jesteśmy świadkami zła wojny, które niszczy istnienie tylu bezbronnych ludzi i prowadzi do rozlewu krwi po obu stronach konfliktu, rozgrywającego się tak blisko waszej ojczyzny. Jak nie myśleć o rannych cywilach, zabitych, uciekających i szukających schronienia, zwłaszcza w Polsce, o dzieciach, które gubią się w niezrozumieniu tego konfliktu, a ich myśli przepełnione są strachem?" - czytamy w liście sekretarza generalnego Episkopatu Szwajcarii.

Wcześniej, za wsparcie ze strony Kościoła w Polsce na ręce przewodniczącego KEP podziękowania złożyli abp większy kijowsko-halicki Światosław Szewczuk - zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego oraz abp Mieczysław Mokrzycki - metropolita lwowski i p.o. przewodniczącego Konferencji Episkopatu Ukrainy.

Na ostatnim zebraniu plenarnym KEP, w imieniu Ukraińskiego Kościoła Grecko-Katolickiego w Polsce podziękowania przekazał abp Eugeniusz Popowicz, metropolita przemysko-warszawski.

Z podobnym apelem do patriarchy Cyryla zwrócili się przewodniczący Episkopatów: Szwajcarii, Czech, Irlandii, a także Arcybiskup Canterbury, zwierzchnik Kościoła anglikańskiego, oraz Światowa Rada Kościołów.