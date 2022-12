Erdogan rozmawiał z Zełenskim o rozszerzeniu korytarza zbożowego

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan rozmawiał w niedzielę telefonicznie z prezydentem Ukrainy o ewentualnym rozszerzeniu korytarza zbożowego.

Wołodymyr Zełenski podziękował za wsparcie Ankary dla inicjatywy Kijowa "Ziarno z Ukrainy".

Turcja wraz ONZ była mediatorem w negocjacjach dotyczących utworzenia na Morzu Czarnym bezpiecznego korytarza, przez który może być eksportowane ukraińskie zboże.

Zełenski napisał na Twitterze, po rozmowie z Erdoganem, że przedmiotem dyskusji była "dalsza współpraca i możliwe rozszerzenie korytarza zbożowego".

Wcześniej w niedzielę Erdogan rozmawiał telefonicznie z przywódcą Rosji Władimirem Putinem o korytarzu zbożowym przez Morze Czarne, wojnie na Ukrainie i konflikcie z kurdyjskimi milicjami w północnej Syrii - poinformowały służby prasowe jego kancelarii.

Putin i Erdogan omawiali też plan utworzenia hubu gazowego w Turcji; z propozycją taką wystąpił Kreml w październiku, turecki prezydent zdecydowanie poopiera ten pomysł.

Ukraina w 90. rocznicę rozpoczęcia Hołodomoru zaproponowała inicjatywę "Ziarno z Ukrainy", w ramach której do połowy przyszłego roku planuje się wysłać około 60 statków z ukraińskim zbożem do Afryki, do najbiedniejszych krajów świata.

Hołodomor (Wielki Głód), to wywołana sztucznie przez Stalina w latach 1932-33 klęska głodu w Ukrainie. Szacuje się, że z głodu zmarło tam wtedy co najmniej 3,5 mln ludzi.