ESG sprawia firmom problemy. Tego często nie rozumieją

Jak podkreśliła na PRECOP 28 Aleksandra Stanek-Kowalczyk z grupy doradczej EY, każdy człon nazwy ESG jest równie ważny i nie można go traktować oddzielnie.

Dr Aleksandra Stanek-Kowalczyk, która na co dzień specjalizuje się w strategiach odpowiedzialnego zarządzania i zrównoważonego rozwoju, raportowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju, zrównoważonym finansowaniu, zarządzaniu relacjami z kluczowymi interesariuszami i odpowiedzialnej sprzedaży, była gościem czwartkowej sesji konferencji PRECOP 28 - "ESG: kryteria i strategie".

W ESG kluczem jest strategiczne podejście, raportowanie to efekt końcowy

ESG to skrót od pierwszych liter angielskich wyrazów oznaczających troskę o środowisko (E), społeczną odpowiedzialność (S) i ład korporacyjny (G). - Te literki są po to, by je uporządkować, a nie żeby je rozdzielać. Nie ma ESG bez jednej z tych literek - tłumaczyła Kowalczyk-Stanek.

Jak mówiła, często, gdy jej zespół doradczy wchodzi do firmy i zaczyna mówić, to z drugiej strony jest cisza. Ta cisza wynika z niezrozumienia, co firma musi robić, by spełniać standardy ESG. Takie sytuacje jednak nie dziwią, bowiem sama tematyka przeszła mocną ewolucję, słownictwo bardzo się zmieniło, ale zmieniło się też to, co robi się w zakresie ESG.

- Całe ćwiczenie strategiczne polega na tym, że zastanawiamy się, gdzie ustalić priorytety, który aspekt ESG jest dla danej firmy ważniejszy. Nasi klienci dużo wiedzą na temat ładu korporacyjnego czy kwestii środowiskowych. Gdy pytamy ich, jak wygląda struktura zarządzania, jak to jest powiązane z celami biznesowymi, jak wyglądają poszczególne procesy, to wtedy jest zwykle ta cisza - powiedziała.

- Tymczasem zrozumienie tych zasad jest dla firmy niesamowicie ważne, bo te regulacje, a zwłaszcza CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) chociaż dotyczą raportowania, to przedsiębiorstwo musi uwzględnić w tych raportach, jak zarządza swoim biznesem w zrównoważony sposób. Strategiczne podejście jest ważne, a nie raport sam w sobie - podkreśliła Stanek.