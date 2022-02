"Essence" - nowy album Atom String Quartet

Koncert połączony z promocją najnowszej płyty zespołu Atom String Quartet odbył się w piątek 25 lutego w warszawskim klubie jazzowym Jassmine. Artyści zadedykowali koncert "Ukrainie i Jej Obywatelom, w tych jakże trudnych dla nich chwilach".

"Ostatnie wydarzenia na Ukrainie bardzo nami wstrząsnęły, dlatego chcielibyśmy dedykować ten koncert Ukrainie i Jej Obywatelom, w tych jakże trudnych dla nich chwilach" - oświadczyli przed koncertem muzycy z zespołu Atom String Quartet.

Tytuł płyty nawiązuje do ponad dziesięcioletniej historii zespołu - stanowi esencję twórczości kwartetu. "+Essence+ to album, którego nie ma w serwisach streamingowych ani w tradycyjnych sklepach muzycznych, będzie dostępny podczas naszych koncertów lub on-line, na stronie naszego wydawcy: Requiem Records" - mówią muzycy kwartetu. "Chcemy aby była to pamiątka z naszego spotkania, tym bardziej, że na płytę trafiły utwory, o które najczęściej jesteśmy pytani przez fanów. Są to wyłącznie nasze kompozycje - te, które są z nami od początku istnienia zespołu i takie, które powstały niedawno" - deklaruje lider zespołu Mateusz Smoczyński.

Większość utworów, które znalazły się na najnowszej płycie i zostały wykonane podczas koncertu, było również nagranych na poprzednich albumach, takich jak np. "Places" z 2012 roku i "ATOMsphere" z 2015 roku.

"Wykonywaliśmy je na scenie setki razy, dojrzewały w nas i ewoluowały - dlatego poczuliśmy potrzebę, by nagrać je ponownie. Trzy kompozycje: +Medium+, +Namysłowiak+ i +Melody of the Prairie+ w takiej formie zostały zarejestrowane po raz pierwszy" - zaznacza Smoczyński.

Atom String Quartet - to jeden z najoryginalniejszych zespołów kameralnych na polskiej i światowej scenie. Łączy możliwości klasycznego kwartetu smyczkowego z szeroko rozumianą improwizacją, inspirowaną polskim folklorem, world music, a także muzyką współczesną i klasyczną.

Atom String Quartet - zdaniem krytyków muzycznych - przeciera nowe szlaki poszukując własnych rozwiązań brzmieniowych i formalnych, które wymykają się jakimkolwiek schematom. Zespół powstał w 2010 roku w Warszawie i tworzą go: skrzypkowie Dawid Lubowicz i Mateusz Smoczyński, altowiolista Michał Zaborski i wiolonczelista Krzysztof Lenczowski. Wszyscy muzycy odebrali gruntowne klasyczne wykształcenie - są absolwentami warszawskiej uczelni muzycznej. Wszyscy także komponują i z powodzeniem prowadzą własne, solowe projekty.

Od momentu zdobycia Grand Prix XIII Bielskiej Zadymki Jazzowej w 2011 roku zespół stale gości na największych polskich i światowych scenach muzycznych; muzycy są regularnie zapraszani do udziału w sesjach nagraniowych innych formacji, współpracują z czołówką polskich i zagranicznych artystów oraz orkiestr. W dyskografii zespołu znajduje się pięć płyt solowych: "Fade In", "Places", "ATOMsphere", "Seifert" i "Penderecki".

Ostatni album: "Karłowicz Recomposed" został nagrany ze Szczecin Philharmonic Wind Quartet - zespołem solistów tej instytucji, a w programie znalazły się pieśni Karłowicza zaaranżowane na improwizujący kwartet smyczkowy i kwartet dęty drewniany. Autorami aranżacji są muzycy ASQ, a wydawcą płyty Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. W marcu 2021 Atom String Quartet wspólnie z pianistką Hanią Rani wykonali utwór Maxa Richtera "Testament". Zamówiona przez Instytut Adama Mickiewicza kompozycja została napisana i dedykowana artystom, jako hołd dla zmarłego w 2020 roku Krzysztofa Pendereckiego. Prawykonanie utworu zarejestrowała TVP Kultura.

Płytę "Essence" nagrano w Sali Symfonicznej Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Album został dofinansowany ze środków ZAW STOART. Wydawcą albumu jest Requiem.