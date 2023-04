Estonia: Prezydent Karis powołał nowy rząd, na którego czele ponownie stanęła Kaja Kallas

Prezydent Estonii Alar Karis powołał w poniedziałek nowy rząd, na którego czele ponownie - po raz trzeci w swojej karierze - stanęła Kaja Kallas, przewodnicząca Estońskiej Partii Reform.

Rząd składający się z Estońskiej Partii Reform - zwycięzcy marcowych wyborów parlamentarnych, a także Eesti 200 oraz Partii Socjaldemokratycznej został powołany w rezydencji głowy państwa w Tallinie - Kadriorg. Będzie się składać z 12 ministerstw, na których czele stanie sześciu przedstawicieli Partii Reform i po trzech jej koalicjantów. Prezydent Karis podkreślił, że estońskie rządy bazują na kompromisach, co on sam postrzega jako ich siłę. Komentując część zapisów umowy koalicyjnej wezwał ministrów do prowadzenia analizy skutków proponowanych rozwiązań, bez których uzasadnienie m.in. zmian podatkowych byłoby niemożliwe.

W umowie ugrupowań formujących nowy rząd przewidziano m.in. podniesienie podatków VAT i dochodowego oraz wprowadzenie podatku samochodowego.

"Nasza umowa jest szeregiem kompromisów. Chcielibyśmy podejmować wyłącznie te decyzje, które cieszą się społecznym poparciem, jednak by Estonia szła do przodu, konieczne jest też podejmowanie decyzji trudnych" - powiedziała Kallas.

Ministrowie po ceremonii w rezydencji prezydenta Karisa udali się do parlamentu, gdzie złożą przysięgę; będzie to ostatni akt przed rozpoczęciem prac nowego gabinetu i ustąpieniem dotychczasowego. Z Tallina Jakub Bawołek