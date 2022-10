Estymator: Zjednoczona Prawica 37,1 proc., KO 27,7 proc., Lewica 10,7 proc., Polska 2050 10,1 proc.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę na Zjednoczoną Prawicę głosowałoby 37,1 proc. wyborców, 27,7 proc. na KO, 10,7 na Lewicę, a 10,1 proc. Polskę 2050 Szymona Hołowni – wynika z październikowego sondażu Estymatora.

Z komunikatu Estymatora wynika, że październikowe zmiany w poparciu dla partii politycznych są niewielkie. W porównaniu do sondażu przeprowadzonego we wrześniu Zjednoczona Prawica zyskała 1,4 proc., a Koalicja Obywatelska 0,9 proc. Niewielki spadek zanotowała Lewica (10,4 proc. we wrześniu), a trochę większy Polska 2050 (spadek o 2,1 proc).

Na kolejnych miejscach znalazły się PSL - Koalicja Polska 6,8 proc. (o 0,3 proc. więcej niż we wrześniu) i Konfederacja 5,7 proc. (spadek o 0,4 proc.). Progu wyborczego nie przekroczyłby Kukiz'15 - 1,6 proc. (0,3 proc. więcej niż we wrześniu).

W przeliczeniu na mandaty Zjednoczona Prawica mogłaby liczyć na 210 miejsc w Sejmie (25 mniej niż w wyborach w 2019 roku), Koalicja Obywatelska na 139 (wzrost o 5 miejsc), Lewica miałaby 42 posłów (7 mniej), Polska 2050 Szymona Hołowni 40, PSL - Koalicja Polska 21 (spadek o 9 miejsc) i Konfederacja 7 (o 4 mniej niż w 2019 roku).

Badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1033 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. Z komunikatu Estymatora wynika, że w prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły na jaką partię w wyborach do Sejmu będą głosować.

Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 55 proc.