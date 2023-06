Eurodeputowana Jadwiga Wiśniewska: zaproponowany w UE pomysł relokacji migrantów nie ma nic wspólnego z solidarnością

Eurodeputowana z regionu częstochowskiego (Śląskie) Jadwiga Wiśniewska uważa, że zaproponowany niedawno w UE pomysł relokacji migrantów nie ma nic wspólnego z solidarnością.

Europarlamentarzystka skrytykowała tę ideę. "Sprowadza się de facto do alternatywy relokacji lub bezpośrednich kar finansowanych w wysokości 22 tys. euro za każdego nieprzyjętego migranta zarobkowego, który nielegalnie przekroczył granicę UE, a jednocześnie za jednego uchodźcę wojennego z Ukrainy, uciekającego przed piekłem, jakie zgotował im reżim Putina, Polska otrzymuje zaledwie 45 euro. To kuriozum i skandaliczne różnicowanie tych, którzy przybywają do UE, dzielenie ich na +lepszych+ i +gorszych+" - przekazała PAP Jadwiga Wiśniewska. Dodała, że proponowany ostatnio w UE pomysł relokacji migrantów nie ma nic wspólnego z solidarnością.

"Decyzja ministrów spraw wewnętrznych i przyjęte - przy sprzeciwie Polski i Węgier oraz głosach wstrzymujących Bułgarii, Malty, Litwy i Słowacji - stanowisko negocjacyjne w sprawie reformy regulacji migracyjnych w Unii, to kolejny przykład na próbę obejścia Traktatów. W tak ważnej kwestii, jaką niewątpliwie jest polityka migracyjna dyskusja powinna zostać przeniesiona na poziom Rady Europejskiej, powinni ją omówić szefowie państw i rządów. Taki wydźwięk miały też konkluzje RE z 2016 r. i z 2018 r. mówiące o konieczności wypracowania konsensusu w tej materii" - uważa ponadto eurodeputowana.

Podkreśliła, że polityka migracyjna UE powinna być skierowana przede wszystkim na wspieranie uchodźców w państwach ich pochodzenia, a nie na przymusowej relokacji w ramach Wspólnoty.

"Nie jest przecież tajemnicą, że jeśli nawet przyjęlibyśmy nielegalnych migrantów, to oni i tak wkrótce przemieszczą się do naszych zachodnich sąsiadów. Potrzeba więc głębokiej i przemyślanej refleksji na temat mechanizmów unijnej polityki migracyjnej, a nie doraźnych pomysłów, które nie służą państwom członkowskim, jak i UE jako całości, ale są z pewnością na rękę przemytniczym grupom przestępczym, które z nielegalnej migracji uczyniły niezwykle dochodowy biznes" - stwierdziła Jadwiga Wiśniewska.