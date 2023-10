Europa przespała dekadę, Polska ma szansę

Polska, choć nie liczy się zbytnio w starciu największych gospodarek na świecie, ma szansę skorzystać z procesów friendshoringu. Za nami przemawiają m.in. nadal niskie koszty pracy i bliskość do zachodniego rynku. Trzeba jednak z tych możliwości skorzystać szybko.

O szansach Polski na arenie międzynarodowej dyskutowano podczas panelu "Inwestycje" podczas niedawnej konferencji Nowy Przemysł 4.0 w Katowicach.

- Inwestorzy zagraniczni doceniają polski rynek wewnętrzny oraz tanią siłę roboczą. Duże koncerny - z uwagi na niestabilność geopolityczną naszego regionu oraz problemy wynikające z nadprodukcji prawa - coraz częściej decydują się lokować swoje inwestycje poza Polską - ostrzegał Michał Zwyrtek, CFO w Apa Group.

Biznesowy sukces co roku zależy od coraz większej liczby zmiennych. A na te ostatnio znaczący wpływ mają decyzje władz poszczególnych krajów.

- Jeśli dojdzie do zaostrzenia konfliktu na linii Chiny-świat zachodni, to Polska dostanie kolejną porcję wiatru w żagle: jako członek Unii Europejskiej i wspólnego rynku jest jednocześnie jednym z najbardziej konkurencyjnych krajów pod względem kosztów prowadzenia biznesu - przekonywał Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP.

Ekspert mówił o starciu największych graczy na arenie międzynarodowej. I choć polskie firmy nie rozdają w tej wojnie kart, to właśnie one mogą wykorzystać zmiany w globalnych przepływach usług i towarów.

W dyskusji dotyczącej inwestycji poruszano temat aktualnych atutów Polski jako miejsca do inwestowania i relokacji produkcji. O swoim rozwoju w Polsce mówiła przedstawicielka firmy Northvolt, szwedzkiego lidera w sektorze akumulatorowo-bateryjnym.

Firma niedawno zakończyła wartą 200 milionów dolarów budowę nowej fabryki w Gdańsku.

Basen Morza Bałtyckiego w sercu bateryjnego przemysłu

- Lokalizacja fabryk jest dla nas kluczowa. Polski zakład jest w pobliżu Portu Gdańsk, a to - pod względem logistyki - dla nas idealne. Gdyby spojrzeć na położenie naszych fabryk w Europie: chcieliśmy stworzyć cały ekosystem produkcji wokół basenu Morza Bałtyckiego. To pozwala nam na ograniczenie emisji w czasie transportu, a co za tym idzie - kosztów całej produkcji - podkreślała Anna Sobolewska, Communications & Public Affairs Director w Northvolt Systems Poland.

I dodawała, że czynnikiem decydującym był także dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry.

- Trójmiasto jest bardzo silnym ośrodkiem, jeżeli chodzi o edukację; każdego roku na rynek pracy trafia ok. 20 tys. nowych osób – wskazała.

Tomasz Jankowski, prezes BMZ Poland, wskazywał na obniżającą się konkurencyjność rynku całej Unii Europejskiej.

- Jeszcze kilka lat temu - w sierpniu 2021 roku - przewidywany udział Europy w całym łańcuchu produkcji baterii litowo-jonowych był na poziomie 26 proc. na koniec lat dwudziestych. W tym momencie na 2030 r. prognozuje się ten udział na poziomie 15,8 proc... To dramatyczne zmiany! Rośnie produkcja w Stanach Zjednoczonych, ale i Chinach, których dominacja na tym rynku jest niepodważalna. My, w Europie, przespaliśmy całą dekadę. Nie wiem, czy to jest do nadrobienia... Pomysły były złe, a tych dobrych nie realizowano w należyty sposób - mówił Jankowski.

Publiczne pieniądze nakręcą prywatny biznes. Wyścig trwa

Krzysztof Drynda, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w latach 2021-2022 podkreślał, że zjawiska nearshoringu i friendshoringu zyskają na znaczeniu w kolejnych latach - i to wbrew argumentom finansowym. Nie bez znaczenia będzie tu strategia realizowana przez poszczególne państwa.

- Zauważalny jest teraz bardzo jednoznaczny trend: na niespotykaną wcześniej skalę pompuje się publiczne pieniądze do prywatnego biznesu. Odbywa się to w formie pomocy publicznej. Mam poczucie, że obserwujemy obecnie "wojnę na pomoc publiczną". W skali światowej w 2019 roku kraje w tej formie wsparcia przekazały 60 mld dolarów. Dzisiaj ta kwota przekroczyła już 2 bln dolarów! – informował Krzysztof Drynda, były prezes PAIH, obecnie Head of government relations w firmie Hickey and Associates.

Konkurencyjność inwestycyjna Polski spada - taką tezę przedstawił natomiast Michał Zwyrtek, CFO w Apa Group, członek zarządu Tyskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Polskie prawo hamuje zagranicznych inwestorów

- W 2022 roku liczba stron aktów rozporządzeń i ustaw wzrosła w Polsce do 31 tys. I była to liczba wyższa o 52 proc. w porównaniu z rokiem 2021. Każdego dnia roboczego publikowano w Polsce 125 stron nowych przepisów... Przy tak gigantycznej liczbie stron nawet firmy konsultingowe czy kancelarie prawne nie są w stanie wszystkiego przeanalizować - a co dopiero przedsiębiorca, który nie ma szans, by dostosować swoją działalności do takiej liczby aktów prawnych - przekazywał Zwyrtek.

Według zestawień OECD, organizacji zrzeszającej wysoko rozwinięte państwa, biorąc pod uwagę przejrzystość prawa podatkowego, zajmujemy drugie miejsce od końca - za nami znajdują się tylko Włosi.

- Inwestorzy zagraniczni doceniają m.in. polski rynek wewnętrzny oraz tanią siłę roboczą. Z mojej wiedzy wynika jednak, że duże koncerny - z uwagi na niestabilność geopolityczną naszego regionu oraz problemy wynikające z nadprodukcji prawa - coraz częściej decydują się lokować swoje inwestycje poza Polską. Przestaliśmy być krajem pierwszego wyboru - podsumował Michał Zwyrtek.