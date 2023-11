Europa zaspała w sprawie 5G. Chiny są już w innym świecie

Wprowadzenie łączności 5G pozwala znacznie zwiększyć pulę wymienianych i analizowanych danych, co znacząco podnosi efektywność procesów. Huawei 5G wskazuje, że jest obecnie w czwartym roku komercyjnego użytku, ale w Europie dopiero raczkuje. Mamy wiele do nadrobienia.

Punktów dostępowych 5G jest w Europie 10 razy mniej niż w Chinach.

Węgry utrzymują od lat bardzo dobre stosunki z Chinami, co ułatwia chińskim firmom inwestowanie w tym kraju. Huawei od 2005 roku zainwestował na Węgrzech 1,8 mld dolarów. Koncern stworzył tam trzy z pięciu fabryk w Europie (dwie pozostałe są zlokalizowane w Holandii), Europejskie Centrum Dostaw Huawei (HESC), globalne centrum wsparcia technicznego i centrum badawczo-rozwojowe technologii chmurowych.

Pośrednio i bezpośrednio daje pracę 2400 osobom na Węgrzech i współpracuje z ponad 600 firmami. W ubiegłym roku uzyskane na Węgrzech przychody zamknęły się kwotą 193 mln dolarów.

Węgry nie uznały chińskich technologii za niebezpieczne i były jednym z pierwszych krajów w Europie, które zaczęły wprowadzać technologie 5G. Uniknięto tam opóźnień, które cechują np. nasze podejście do 5G. My raptem kilka tygodni temu zaczęliśmy przyznawać częstotliwości, a na Węgrzech w fabryce Huawei 5G działa już od lat.

- HESC po raz pierwszy wprowadziło rozwiązania automatyzacji oparte na 5G pod koniec 2019 roku. Od tego czasu zintegrowaliśmy sieć rdzeniową z lokalnym systemem edge computing, co umożliwiło uruchomienie autonomicznych wózków widłowych i pełną automatyzację całego systemu logistycznego. Ponadto kontrola jakości sterowana przez sztuczną inteligencję i zdalna konserwacja wspomagana AR poprawiły efektywność logistyki w całym naszym kampusie o 20 proc. - podkreślił Sandor Papp, wicedyrektor Europejskiego Centrum Dostaw Huawei (HESC).

Co trzecia stacja bazowa 5G na świecie przypada na Chiny

Zdaniem przedstawicieli Huawei pod względem rozwijania technologii 5G Europa jest nieco opóźniona i ma wiele do nadrobienia.

- Obecnie na świecie jest 9 mln stacji bazowych 5G, z czego ponad 3 mln w samych Chinach. W Europie i Wielkiej Brytanii jest w sumie tylko 300 000 stacji. Kiedy zatem mówimy o transformacji cyfrowej, musimy mieć przed oczyma potrzebę rozbudowy infrastruktury - powiedział Aibing Guo, wiceprezes ds. komunikacji Huawei Europe.

Według niego rosnące dynamicznie zapotrzebowanie na elementy infrastruktury 5G będzie powodowało poszerzenie działalności koncernu na Węgrzech.

Elementy infrastruktury 5G wytwarza się w jednej z węgierskich fabryk, w Páty pod Budapesztem, gdzie znajduje się także HESC. Oba ośrodki stały się niejako przy okazji centrum prezentacyjnym. W obu zastosowano rozwiązania wykorzystujące łączność 5G i coraz częściej wizytują je przedstawiciele firm zastanawiających się nad zastosowaniem tej technologii.

- W ubiegłym roku odwiedziło nas około 70 grup z firm zainteresowanych wprowadzeniem 5G, np. w miejsce stosowanego także przez nas Wi-Fi 4. W tym roku również niemal co dwa tygodnie mamy jakąś wizytę potencjalnych odbiorców - mówi Sandor Papp.

Technologia 5G ułatwia tworzenie prywatnych sieci

Część technologii pracuje jeszcze na Wi-Fi, więc Huawei w swojej fabryce i centrum logistycznym w Páty ma 2 sieci - Wi-Fi 4 i 5G. Wi-Fi ma w obszarze magazynu i fabryki (w sumie 15 000 mkw.) 64 punkty dostępowe i każdy z nich tworzy własną celę.

Maszyny, np. wózki widłowe, przejeżdżając z miejsca na miejsce, wielokrotnie zmieniają cele, przechodząc z jednej do drugiej. Zdaniem Huawei może to powodować błędy i wymusza wolniejsze działanie systemu.

Obecnie na terenie HESC autonomiczne wózki widłowe AGV działają z wykorzystaniem sieci 5G. Ma ona tylko 24 punkty dostępowe - po 12 na każdy obszar (magazynu i produkcji). Dla każdego obszaru punkty dostępowe 5G tworzą jedną celę. To wynik wyboru kierownictwa, mogłyby tworzyć tylko jedną celę obejmującą oba obszary.

Po wprowadzeniu 5G prędkość poruszania się wózków widłowych można było podwoić. Według Huawei mogłyby one poruszać się jeszcze szybciej, ale ich maksymalna prędkość jest ograniczona przepisami. Znacznie dokładniejsze jest także pozycjonowanie poruszających się w magazynie wózków.

W części fabrycznej 5G wykorzystywane jest nie tylko w transporcie, ale także w procesach związanych z samą produkcją. W fabryce wytwarzane są różnego rodzaju urządzenia i wymaga to co jakiś czas zmian organizacji gniazd produkcyjnych.

Przedtem wymagało to m.in. przemieszczania ważących 130 kg szaf sterowniczych z komputerami sterującymi procesem. Po wprowadzeniu 5G pracownicy zbudowali niewielkie, przenośne centra sterujące, które mogą się łączyć z szafami online. Według Huawei zwiększyło to efektywność i poziom bezpieczeństwa pracowników.

Sztuczna inteligencja pozwala uzyskać dużą poprawę małym kosztem

Pracownicy fabryki sami stworzyli rozwiązanie automatyzujące pomiar wysyłanych z magazynu paczek. Przedtem operator musiał je ważyć i ręcznie mierzyć, a potem wpisywać dane do systemu poprzez urządzenie PDA. Na tym etapie pojawiały się czasami błędy, które były uciążliwe zwłaszcza w przypadku transportów wyjeżdżających poza granice Unii Europejskiej, kiedy służbom celnym na granicy nie zgadzała się deklarowana w dokumentach wielkość i waga przesyłki ze stanem faktycznym.

Obecnie operator waży przesyłkę i skanerem PDA skanuje z ekranu urządzenia jej wagę do systemu, a następnie z innego ekranu skanuje wielkość przesyłki, która jest mierzona przez zautomatyzowany system oparty na kamerze i sztucznej inteligencji. Dzięki temu praktycznie wyeliminowano ryzyko błędu. - Uzyskaliśmy to, wydając 30 euro na potrzebne do stworzenia tego narzędzia elementy - zaznacza Sandor Papp.

Podobne rozwiązanie, wykorzystujące kamery i sztuczną inteligencję, nadzoruje produkcję poszczególnych urządzeń, w przypadku których tylne panele, w których są różnego typu gniazda, są często bardzo zróżnicowane, zależnie od indywidualnego zamówienia nabywcy. Urządzenie sprawdza, czy zastosowane panele zgadzają się z zamówieniem. Tu także ryzyko błędu spadło znacząco.

Technologie VR pozwalają pracownikom w Chinach i Europie pracować "ramię w ramię"

- Wykorzystujemy zarządzanie jakością metodą Six Sigma. W tym wypadku procesy zależne od człowieka zwykle nie uzyskują poziomu wyższego niż 1,5 lub 2. Po zautomatyzowaniu procesu uzyskujemy wyniki na poziomie nawet 5,5 - deklaruje Sandor Papp.

Technologie oparte na 5G wspomagają też pracowników w procesie podłączania lub zmiany konfiguracji wykorzystywanych urządzeń, wymagających np. nowego podpięcia światłowodów. Pracują wówczas w okularach VR, dzięki którym ich działania nadzorują specjaliści z Chin.

Widzą oni w czasie rzeczywistym dokładnie to samo, co operator w Europie, więc mogą reagować na bieżąco i korygować jego czynności.

Według Huawei efektywność procesów logistycznych i produkcyjnych po wprowadzeniu rozwiązań opartych na 5G wzrosła o 30-40 proc.