Europejskie Dni Dziedzictwa w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Zwiedzanie wystaw, warsztaty hafciarskie, plastyczne i tworzenia biżuterii oraz gry i zabawy dla dzieci zaplanowano w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, które odbędą się w niedzielę w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (Mazowieckie).

Wszystkie wydarzenia nawiązują do XIX wieku. Z tego okresu pochodzi siedziba orońskiego muzeum, znajdująca się na terenie dawnego majątku dworskiego, którego ostatnim właścicielem była rodzina malarza Józefa Brandta (1841-1915). Podczas Europejskich Dni Dziedzictwa będzie można zwiedzić należący do Brandtów pałac.

"Wspólnie z przewodnikiem cofniemy się do czasów Franciszka Ksawerego Christianiego i następujących po nim rodzinach Pruszaków i Brandtów, a dzięki opowieściom poczujemy atmosferą XIX-wiecznego dworu" - zapowiedzieli organizatorzy imprezy.

W programie są także warsztaty hafciarstwa, które było nieodzownym elementem edukacji młodych panien w XIX wieku, a także warsztaty tworzenia biżuterii zainspirowanej dworskimi klejnotami. Zaplanowano również czytanie poezji Amelii Pruszak śpiewaczki i poetki, zmarłej w 1867 r. w Orońsku.

Przygotowano również szereg atrakcji dla dzieci: warsztaty plastyczne, naukę gry na instrumentach ludowych i budowy kaszubskiego instrumenty - burczybasu. Specjalnie dla odwiedzających organizatorzy zaaranżowali także ministudio fotograficzne stylizowane na minioną epokę, w którym będzie można robić sobie zdjęcia.

Europejskie Dni Dziedzictwa to cykliczny projekt kulturalny, społeczny i edukacyjny o wyjątkowej skali i zasięgu: co roku we wrześniu mieszkańcy Starego Kontynentu mogą bezpłatnie zwiedzić najciekawsze zabytki w swojej okolicy oraz skorzystać z szerokiego wachlarza wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Podczas EDD nawet niedostępne na co dzień zabytki wpuszczają w swoje mury gości, a uczestnicy licznych spotkań, prelekcji i warsztatów poznają historię i kulturę zarówno narodową, jak i tę regionalną oraz lokalną.