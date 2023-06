Europoseł PiS: czy Niemcy podzielą się z Polską migrantami, z którymi nie dają sobie rady?

Każdy powinien zadać sobie pytanie, co oznaczają słowa kanclerza Olafa Scholza ws. migrantów. Czy właściwa jest interpretacja, że Niemcy podzielą się z Polską tymi migrantami, z którymi nie dają sobie rady, a sami wezmą lekarzy i inżynierów? - mówił w piątek podczas konferencji w siedzibie PiS europoseł PiS Patryk Jaki.

W oświadczeniu rządowym przed przyszłotygodniowym szczytem UE kanclerz Niemiec Olaf Scholz bronił w czwartek planów dotyczących procedur azylowych na zewnętrznych granicach Unii. "To historyczne porozumienie, ponieważ pokazuje, że UE może przezwyciężyć różnice nawet w najbardziej kontrowersyjnych kwestiach" - powiedział w czwartek w Bundestagu szef rządu RFN.

"Niemcy również będą odciążone dzięki takiemu nowemu i sprawiedliwemu systemowi, ponieważ do tej pory byliśmy głównym celem w dużej mierze niekontrolowanej migracji wewnętrznej w strefie Schengen" - podkreślił kanclerz. Scholz opowiedział się też za osiągnięciem porozumienia z PE przed wyborami europejskimi w przyszłym roku.

O wypowiedź Scholza zapytany został w piątek europoseł PiS.

"Jeżeli kanclerz Niemiec mówi, że przekazanie migrantów takim państwom, jak Polska jest dla Niemiec korzystne, to każdy powinien sam sobie zadać pytanie, co to de facto oznacza. I czy na przykład właściwa jest interpretacja, że jest korzystna dlatego, że podzielą się z Polską tymi migrantami, z którymi nie dają sobie rady, którzy mają problemy z prawem, którzy nie chcą pracować, którzy mają niejasne kartoteki, a sami (...) biorą nawet 400 tysięcy osób z Afryki, lekarzy, inżynierów - tych to chętnie wezmą" - mówił Jaki.

W ocenie Jakiego, jeśli opozycja jest dziś przeciwna referendum ws. migrantów, to znaczy, że "boi się głosu Polaków". "Dla nas głos Polaków jest najważniejszy" - dodał.