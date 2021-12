Europosłanka Fotyga do Rosji: wara od Ukrainy

Unia Europejska powinna wystosować jasny komunikat pod adresem Kremla: wara od Ukrainy! - postulowała podczas wtorkowej debaty w Parlamencie Europejskim europosłanka PiS Anna Fotyga. Z kolei były szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski zwrócił uwagę, że na każdą rosyjską eskalację UE odpowiada apelem o dialog.

"40 lat temu z okładem 10 mln Polaków, tak jak ja zakochanych w +Solidarności+ zadawało sobie pytanie: wejdą, nie wejdą? To było o ówczesnym Kremlu w systemie komunistycznym. Od ośmiu lat, od czasów Majdanu, robią to Ukraińcy. Co chwila muszą się uporać z zagrożeniem, z wrastającym niebezpieczeństwem. Od 2014 roku aneksją znacznej części swojego terytorium, okupacją wschodu Ukrainy. Presją gospodarczą, cybernetyczną, dezinformacyjną, zabronieniem im jakiegokolwiek międzynarodowego wyboru" - mówiła podczas debaty poświęconej koncentracji rosyjskich wojsk wzdłuż granicy z Ukrainą była szefowa polskiej dyplomacji.

"Czym się różnił tamten świat 40 lat temu od tego, z czym mamy do czynienia w tej chwili. Wówczas kolektywny Zachód był w stanie przekazać jasną jednoznaczną, wyraźną odpowiedź Kremlowi - komunistycznemu Kremlowi Związku Sowieckiego - o tym, że aneksja Polski spotka się z bardzo istotnymi konsekwencjami. Nie było wtedy mowy o artykule 5. (Traktatu północnoatlantyckiego). Byliśmy częścią bloku sowieckiego, a jednak ta groźba była na tyle wyraźna i ta niepewność strategiczna, którą narzucono Związkowi Sowieckiemu na tyle skuteczna, że my byliśmy pewni, że oni nie wejdą. Ta odpowiedź Zachodu wobec Ukraińców, Ukrainy i adresowana do Federacji Rosyjskiej, do dzisiejszego Kremla musi być równie jasna: wara od Ukrainy" - postulowała Fotyga.

Eurodeputowany Waszczykowski zwrócił uwagę, że PE kolejny raz debatuje o rosyjskim imperializmie, a konflikt na Ukrainie trwa już osiem lat.

"Na każdą rosyjską eskalację odpowiadamy apelem o dialog, zapominając jednocześnie, że to Rosja mnoży problemy, a nie rozwiązania. Rosja tworzy te problemy i oczekuje na dialog, aby uzyskać od nas dalsze koncesje, a nie dojść do kompromisowej sytuacji między nami. Blokuje wszystkie inicjatywy pokojowe Ukrainy. Czy i kiedy zaczniemy rozliczać Rosję, a nie wynagradzać ją?" - pytał były minister spraw zagranicznych RP.

"Chciałbym zwrócić się do naszych niemieckich kolegów i nowego rządu w Berlinie. (...) Czy nadal będzie stosowane embargo na dostawy broni, nawet defensywnej, dla Ukrainy? Czy nadal będzie blokowany proces wszelkiego zbliżenia relacji Unii z Ukrainą aż po członkostwo w UE? Czy i kiedy Niemcy zajmą twarde stanowisko w formacie normandzkim i mińskim? Czy Francja, która zaraz przejmie przewodnictwo w Radzie UE, wykorzysta prezydencję, aby format normandzki i format miński zaczął działać, czy będzie to w dalszym ciągu polityka resetu? Działajmy, abyśmy nie spotkali się za miesiąc czy dwa na kolejnej bezradnej debacie" - zaapelował Waszczykowski.

Eurodeputowany PiS Kosma Złotowski ocenił, że rosnąca presja jakiej poddawana jest Ukraina w ostatnich miesiącach to także sprawdzian dla Unii Europejskiej i test wiarygodności jej rzekomo stanowczej polityki wobec Moskwy.

"Niestety, decyzja o blokowaniu zakupów uzbrojenia dla ukraińskiej armii przez Niemcy i Niderlandy to dowód na to, że już sama groźba gazowego szantażu wystarcza, by paraliżować jakiekolwiek skuteczne działania. A co będzie, kiedy Nord Stream 2 będzie gotowy, pompując miliony euro do kieszeni rosyjskich oligarchów? Prorosyjskości nie mierzy się słowami, ale działaniami. Lekceważenie zagrożenia, jakie dla bezpieczeństwa Europy, a zwłaszcza Polski i państw bałtyckich, stanowi agresywna polityka Rosji to ten sam powtarzany od lat błąd Zachodu, o którym już w 2008 roku w Tbilisi mówił prezydent Lech Kaczyński" - zauważył eurodeputowany.