Europosłanka Wiśniewska chce by KE przestała poniżać Polskę i Polaków

Proszę przestać poniżać Polskę i Polaków i zająć się sprawami, które leżą w państwa kompetencjach - domagała się w środę od Komisji Europejskiej podczas debaty w PE europosłanka PiS Jadwiga Wiśniewska.

Parlamentarzystka odpowiadała na wcześniejsze wystąpienie wiceszefa KE Margaritisa Schinasa w trakcie debaty zatytułowanej "Plany podważenia dalszych praw podstawowych w Polsce, w szczególności w zakresie standardów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Zdrowia i Praw Seksualnych i Reprodukcyjnych".

"Panie komisarzu, ze smutkiem wysłuchałam pańskiego wystąpienia, pełnego półprawd, kłamstw i manipulacji i chcę stanowczo zaprotestować. Brak mi słów, kiedy komisarz, przedstawiciel Komisji Europejskiej, powtarza fake newsy i nieprawdy. Pan powiedział, że trzy województwa utworzyły w Polsce strefy wolne od LGBT. Proszę, żeby pan podał pod jakim adresem w Polsce są strefy, do których nie mają wstępu osoby LGBT. I proszę przeprosić te samorządy, które pan wymienił. To jest daleko nie w porządku" - oceniła Wiśniewska.

"Komisja Europejska winna być strażniczką traktatów, czyli pilnować, żeby kompetencje nie były przekraczane. A to państwo wykraczacie poza kompetencje, które zostały w traktatach powierzone i określone. Polityka zdrowotna jak i wymiar sprawiedliwości - to powinien pan wiedzieć - jest wyłączną kompetencją państwa członkowskiego. I to Komisja Europejska, która winna być strażniczką traktatów, sobie bezczelnie lekceważy. (...) Jest tyle realnych problemów w Unii Europejskiej. Proszę przestać poniżać Polskę i Polaków i zająć się sprawami, które leżą w państwa kompetencjach, takimi jak np. spekulacyjny handel emisjami" - postulowała eurodeputowana.