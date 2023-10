Ewakuacja mieszkańców z rejonu przygranicznego ze Strefą Gazy

Izraelska armia ewakuuje miejscowości położone przy granicy ze Strefą Gazy. "Musimy zabrać stamtąd i przewieźć w inne rejony Izraela tysiące mieszkańców" - powiedział w niedzielę rano rzecznik armii.

Jak dodał, armia uznała pas przygraniczny za obszar zamknięty.

Poinformował, że bariera na granicy ze Strefą Gazy została przełamana przez napastników w 29 miejscach.

"Teraz te wszystkie punkty są już pod naszą kontrolą" - zapewnił rzecznik izraelskiej armii.

Atak Hamasu na Izrael rozpoczął się w sobotę ok. godz. 6.30 czasu miejscowego. Ze Strefy Gazy wystrzelono około 3,5 tys. rakiet. Kilkudziesięciu bojowników Hamasu przedarło się ze Strefy Gazy do pobliskich miejscowości izraelskich, zabijając co najmniej 300 osób.